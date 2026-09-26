Έκρηξη Πλάκα: Νιόπαντρο ζευγάρι ανάμεσα στα έξι θύματα

Είχαν έρθει στην Ελλάδα για ταξίδι του μέλιτος

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Πηγή: Φωτογραφίες Eurokinissi

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Τραγικός είναι ο απολογισμός της έκρηξης και κατάρρευσης του κτιρίου που σημειώθηκε χθες το πρωί επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, καθώς και οι έξι άνθρωποι που αναζητούνταν και αγνοούνταν, ανασύρθηκαν νεκροί.

Τραγωδία στην Πλάκα: Έξι νεκροί από την έκρηξη - Εντοπίστηκαν οι σοροί

Τραγωδία στην Πλάκα: Ερευνώνται τα αίτια της έκρηξης

Όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, έξι άτομα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου 'Άμεσης Βοήθειας.

Παράλληλα ο κ. Βαθρακογιάννης επισήμανε ότι οι πυροσβέστες, κατά την άφιξή τους στο συμβάν, χθες το πρωί, απεγκλώβισαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτίριο, οι οποίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Πλάκα: Ερευνώνται τα αίτια της έκρηξης

Τραγωδία στην Πλάκα: Ερευνώνται τα αίτια της έκρηξης

Ο ίδιος τόνισε ότι «πριν από την έκρηξη, στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή».

Όσον αφορά τη διερεύνηση για τα αίτια της έκρηξης και πυρκαγιάς ο κ. Βαθρακογιάννης επισήμανε ότι από την πρώτη στιγμή, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, βρέθηκε στο σημείο της έκρηξης και της πυρκαγιάς στο εν λόγω κτίριο.

Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός στα συντρίμμια

Όπως είπε, στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, τα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. καταγράφουν τον χώρο, συλλέγουν και αξιολογούν κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διακρίβωση των συνθηκών του συμβάντος και προσέθεσε ότι εξετάζεται η αλληλουχία της έκρηξης, της πυρκαγιάς και της κατάρρευσης του κτιρίου, ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια.

Τραγωδία στην Πλάκα: Ερευνώνται τα αίτια της έκρηξης

«Οι προανακριτικές ενέργειες διενεργούνται υπό τις οδηγίες της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας», σημείωσε.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, χρησιμοποιούνταν γεώφωνα για την ανίχνευση ήχων αλλά και κάμερες για τον εντοπισμό των ατόμων, με τη συνδρομή σκύλων έρευνας και διάσωσης.

Πλάκα: Ολονύχτια επιχείρηση για τους 4 τουρίστες και το ηλικιωμένο ζευγάρι

Τραγωδία στην Πλάκα: Ερευνώνται τα αίτια της έκρηξης

Πλάκα: Τα θύματα της τραγωδίας

Νεκροί από την τραγωδία που σημειώθηκε στην Πλάκα είναι δύο ζευγάρια τουριστών από τις ΗΠΑ και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων.

Οι τέσσερις τουρίστες είχαν νοικιάσει διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτιρίου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα ζευγάρι είχε παντρευτεί πρόσφατα και ήταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος. 

Τραγική κατάληξη από την έκρηξη είχαν και δύο ηλικιωμένοι. Πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου στην Πλάκα, ενός 77χρονου Βρετανού και της 78χρονης Ελληνίδας συζύγου του.

 

 

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