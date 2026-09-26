Έξι άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στην Πλάκα που κατέρρευσε μετά από έκρηξη το πρωι της Παρασκευής. Άνδρες της ΕΜΑΚ μπήκαν στα χαλάσματα και μετά από περίπου 24 ώρες εντόπισαν καταπλακωμένους δύο ηλικιωμένους που έμεναν μόνιμα στο κτίριο και δύο ζευγάρια τουριστών. Το ένα θα γιόρταζε τον μήνα του μέλιτος και το άλλο, σε λίγο καιρό, θα έπαιρνε στα χέρια του το πρώτο του παιδί. Όμως, κανείς δεν τα κατάφερε.

Πλάκα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Αυτά είναι τα πρόσωπα της τραγωδίας. Ανάμεσα στα έξι θύματα, τέσσερις Αμερικανοί υπήκοοοι, αλβανικής καταγωγής.

Τουρίστες που ήρθαν στην Ελλάδα για διακοπές και νοίκιασαν ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε νεοκλασικό σπίτι, σε μια γειτονιά της Πλάκας, στην οδό Λυσικράτους.

Η Φλορίντα και ο Ίαν έκαναν ταξίδι του μέλιτος.

Η Έρις και ο Φλορίν περίμεναν να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Ο Φλορίν και η Φλορίντα ήταν αδέρφια και βρέθηκαν στο ίδιο διαμέρισμα, με τους συντρόφους τους.

Ήρθαν στην Αθήνα για να ζήσουν όμορφες στιγμές αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ.

Πλάκα: Εντοπίστηκε νεκρό και το ζευγάρι των ηλικιωμένων

Στο παλιό κτίριο της ιστορικής Πλάκας έμενε όμως και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ένας 77χρονος και μια 78χρονη, μαζί στη ζωή αλλά και στον θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρέθηκε στο κρεβάτι του καταπλακωμένος.

Η επιχείρηση έρευνας στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε από την έκρηξη, ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι με την ανάσυρση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και την ΕΜΑΚ των έξι σορών.

Ο επίλογος της φονικής έκρηξης θα κλείσει τις επόμενες μέρες με την τυπική διαδικασία της ταυτοποίησης των έξι νεκρών από τις οικογένειές τους.

Έρευνα για τα αίτια της έκρηξης

Το ερώτημα της επόμενης μέρας είναι η αιτία της έκρηξης.

Τι έφταιξε και έπεσε το κτίριο; Ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που πιθανότατα προκάλεσε την κατάρρευση και μπορεί η γειτονιά να κατοικηθεί ξανά μετά την καταστροφή;

Ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου για την έρευνα για τα αίτια της έκρηξης στην Πλάκα / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Τα δύο διπλανά κτίρια δεν είναι αυτή τη στιγμή κατοικήσιμα, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω των σοβαρών βλαβών που έχουν υποστεί. Οι έλεγχοι αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την έκρηξη στην Πλάκα: «Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων»

Στην τραγωδία που σημειώθηκε στην Πλάκα αναφέρθηκε σε ανάρτησή της η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδa, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Υπενθυμίζεται ότι, από την έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής έχασαν τη ζωή τους συνολικά έξι άτομα, ανάμεσά τους τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες που είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζει τη θλίψη της και στέλνει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας ότι «η Πρεσβεία παρέχει προξενική βοήθεια και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων».

I am deeply saddened to learn of the death of four American citizens in yesterday’s explosion in central Athens. My thoughts and prayers are with the families and the loved ones of those killed and injured in this horrific incident. Our hearts are with them during this difficult… pic.twitter.com/DffTSG1qEv — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) September 26, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Με βαθιά θλίψη έμαθα για τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών πολιτών κατά τη χθεσινή έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί με τις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων και των τραυματιών αυτού του φρικτού συμβάντος. Στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Εκφράζω την βαθύτατη εκτίμησή μου προς τους Έλληνες διασώστες που εργάστηκαν ακούραστα στον τόπο του συμβάντος. Η Πρεσβεία των ΗΠΑ παρέχει προξενική βοήθεια και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων».