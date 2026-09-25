Μια φωτογραφία από το παρελθόν και μία από το σήμερα ήταν αρκετές για να δείξει η Τίνα Μεσσαροπούλου πόσο μπορεί να αλλάξει ένα σώμα μέσα στα χρόνια, όταν υπάρχει συνέπεια και επιμονή.

Η δημοσιογράφος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα προσωπικό στιγμιότυπο στον λογαριασμό της στο Instagram, συγκρίνοντας την εικόνα της από περίπου έξι χρόνια πριν με τη σημερινή της εμφάνιση. Η διαφορά είναι εμφανής, με την ίδια να αποκαλύπτει πως πίσω από αυτή την αλλαγή δεν κρύβεται κάποια αισθητική επέμβαση, αλλά η συστηματική άσκηση και η προσπάθεια που έκανε όλα αυτά τα χρόνια.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου μίλησε για τη μεγάλη αλλαγή στο σώμα της

Όπως αποκάλυψε η ίδια, σημαντικό ρόλο στη σωματική της αλλαγή έπαιξε το Pilates, το οποίο εντάχθηκε σταθερά στην καθημερινότητά της. Με σταδιακά βήματα και χωρίς εύκολες λύσεις, κατάφερε να αλλάξει τη φυσική της κατάσταση και να αποκτήσει μια πιο γυμνασμένη και δυνατή εικόνα.

«Κι όμως είμαι εγώ 6 χρόνια πριν. Από τα πρώτα μαθήματα πιλάτες. Με υπομονή, επιμονή και σωστούς ανθρώπους δίπλα μας όλα τελικά γίνονται και μάλιστα με τον πλέον φυσικό τρόπο», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η ίδια έχει αναφερθεί και στην απώλεια περίπου 10 κιλών, ενώ στη σημερινή της εικόνα ξεχωρίζει η γράμμωση στο σώμα της, ιδιαίτερα στην περιοχή της κοιλιάς.

Το Pilates έγινε μέρος της καθημερινότητάς της

Η αλλαγή, όπως φαίνεται και μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, δεν ήρθε μέσα σε λίγες ημέρες. Πρόκειται για μια διαδικασία που χρειάστηκε χρόνο, σταθερότητα και συστηματική άσκηση.

Το Pilates, και ειδικότερα η προπόνηση στο Reformer, μπορεί να είναι αρκετά απαιτητικό, καθώς συνδυάζει την αντίσταση με τον έλεγχο των κινήσεων. Οι ασκήσεις ενεργοποιούν τον κορμό και παράλληλα δουλεύουν τα πόδια, τα χέρια και τους γλουτούς, ενώ απαιτούν συγκέντρωση και σωστή τεχνική.