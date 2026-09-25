Συνεχίζονται οι έρευνες της Πυροσβεστικής στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε και μετέπειτα φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 7:30 το πρωί.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάμεσά τους, στελέχη της ΕΜΑΚ, βρίσκονται στο σημείο και με ειδικό εξοπλισμό, θερμικές κάμερες, και εκπαιδευμένο σκύλο ερευνούν για τυχόν εγκλωβισμένους. Αναζητούνται πέντε άτομα που, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, φέρεται να βρίσκονταν στον πρώτο και στον δεύτερο όροφο.

Οι πέντε αγνοούμενοι

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στον δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο όροφο, διέμεναν σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης τρεις τουρίστες, πιθανόν Αμερικανοί, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός αυτού.

«Υπάρχουν αγνοούμενοι, είναι μία πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος μετέβη στο σημείο.

Ειδικότερα ο κ. Δούκας ερωτηθείς αν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα είπε: «Υπάρχει μεγάλος φόβος, υπάρχουν αρμόδια υψηλότατα στελέχη της Πυροσβεστικής, τα οποία θα σας απαντήσουν, υπάρχουν αγνοούμενοι και είναι μία πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, για αυτό και αυτή τη στιγμή είναι μέσα σκυλιά και διερευνούν».

«Κρίσιμες στιγμές, θέλει πολύ καλό συντονισμό, είμαστε εδώ και συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις» προσέθεσε ο κ. Δούκας ενώ έκανε λόγο για μία πολύ δύσκολη κατάσταση και τόνισε: «Είναι μεγάλης δύναμης η έκρηξη, ακραία η καταστροφή. Είμαστε από την πρώτη στιγμή εδώ με τη Δημοτική Αστυνομία που έχει περιφρουρήσει τον χώρο, με δικά μας εργαλεία που συνδράμουν στην προσπάθεια που γίνεται για τη διερεύνηση στο εσωτερικό του κτιρίου που έχει καταστραφεί».

Όπως είπε, μέσω drones προσπαθούν να έχουν εικόνα και επισήμανε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου θα παραμείνουν στο σημείο για να δουν τι ζημιές έχουν υποστεί τα διπλανά κτίρια.

«Θα είναι εδώ και οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την Πολιτική Προστασία αλλά και τις υποδομές για να δούμε ακριβώς στα διπλανά κτίρια το κομμάτι της φέρουσας ικανότητας και αν έχουν υποστεί και τα διπλανά κτίρια ζημιές και να συνεχίσουμε να συνδράμουμε στις προσπάθειες της Πυροσβεστικής».

Ερωτηθείς για τα αίτια της έκρηξης, ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι ενδεχομένως είναι από αέριο. «Καταλαβαίνω ότι ήταν από το αέριο και ήταν τρομακτική η έντασή της, άρα σημαίνει ότι υπήρχε βλάβη σε πολύ μεγάλο βαθμό, κάτι πήγε τελείως λάθος», δήλωσε.

Στο σημείο βρίσκονται επίσης δυνάμεις της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τον Δήμο Αθηναίων απομακρύνουν μπάζα και υλικά από το σημείο όπου σημειώθηκε η κατάρρευση του κτιρίου.

Η εκκωφαντική έκρηξη

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο κρότος από την έκρηξη ήταν εκκωφαντικός προκαλώντας ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται η αιτία της έκρηξης εξετάζοντας αν προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες Αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Το κτίριο επί της οδού Λυσικράτους διέθετε επίσης υπόγειο και ισόγειο, ωστόσο, ο ιδιοκτήτης του δεν βρισκόταν εκεί.

Όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ισογείου, έμαθε για την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου από τις ειδήσεις.

«Αμέσως κάλεσα την διπλανή κυρία να πάρω πληροφορίες. Είδα στις φωτογραφίες ότι ήταν το δικό μου κτίριο. Ανησύχησα για το φιλικό ζευγάρι, τους καλούσα στο τηλέφωνο στις 8 το πρωί και δεν απαντούσαν, το μεν σταθερό έλεγε λόγω τεχνικής βλάβης το δε κινητό ότι είναι απενεργοποιημένο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης του ισογείου, κ. Ματθαίος Αρταβάνης, προσθέτοντας ότι ο ηλικιωμένος άνδρας είχε κινητικά προβλήματα.

Η κατάσταση των τραυματιών

Η έκρηξη σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 7:30 και κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένας διερχόμενος άνδρας από θραύσματα.

Ζημιές έχουν προκληθεί σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.

Ένα από τα οχήματα που υπέστη ζημιές είναι κι αυτό του κ. Αμπντουλάχ, ο οποίος την ώρα που έγινε η έκρηξη περνούσε από τον δρόμο.

«Περνούσα με το αυτοκίνητο την ώρα που έγινε η έκρηξη, έσκασαν τα πάντα και προσπάθησα να βγω εκτός του αυτοκινήτου. Άκουσα μια πολύ δυνατή έκρηξη, σηκώθηκε το αυτοκίνητο στον αέρα. Προσπάθησα να βγω από το αυτοκίνητο και σώθηκα. Βγήκα από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Δεν τραυματίστηκα. Υπήρχε πανικός. Έτρεξα να απομακρυνθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε ότι ο κρότος ήταν τόσο εκκωφαντικός που το όχημά του «κουνιόταν και σηκώθηκε στον αέρα».