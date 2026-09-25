Συναγερμός σήμανε το πρωί ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ένα παλιό κτίριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι.

Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ένα κτίριο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 στη συμβολή της οδού Λυσικράτους με τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας στην Πλάκα, απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός, πιθανόν από διαρροή φυσικού αερίου.

Το κτίριο, χρησιμοποιούταν για βραχυχρόνια μίσθωση και καταστράφηκε ολοσχερώς

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για πλήρη καταστροφή του τριώροφου κτιρίου. Ο πρώτος όροφος δεν κατοικούταν, ο δεύτερος χρησιμοποιούταν για βραχυχρόνια μίσθωση, ενώ στον τρίτο φέρεται να έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων.

Δύο γυναίκες, η μία από την Ιταλία, και μια ηλικιωμένη απεγκλωβίστηκαν από άνδρες της ΕΜΑΚ. Και οι δύο μεταφέρονται στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Νωρίτερα, υπήρξαν μαρτυρίες ότι ακούγονταν φωνές από τα συντρίμμια που καλούσαν σε βοήθεια. Ένας ακόμα άνδρας τραυματίστηκε από θραύσματα.

Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε στην Πλάκα, μετά από έκρηξη

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας μετά από απανωτές κλήσεις πολιτών, που ενημέρωναν για μια έκρηξη σε σπίτι. Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και ακούστηκε σε μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας.

Μεγάλες καταστροφές υπέστησαν από το ωστικό κύμα γειτονικά καταστήματα

Από τα θραύσματα προκλήθηκαν ζημιές σε 8 σταθμευμένα ΙΧ, ενώ το ωστικό κύμα προκάλεσε φθορές και σε καταστήματα της περιοχής.

Οχτώ σταθμευμένα ΙΧ υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα

Όπως αναφέρει η ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω της έκρηξης προκλήθηκε και πυρκαγιάς μικρής εστίας.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ξεκαθάρισε ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και δεν γνωρίζουν οι Αρχές αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι εντός του κτιρίου.

«Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν μέσα εγκλωβισμένοι άνθρωποι. Από τις φωτογραφίες που μου στέλνουν οι αξιωματικοί που βρίσκονται στο σημείο, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον επίπεδα κτιρίου», είπε.