Έκρηξη στην Πλάκα: Τραυματίστηκε περαστικός - Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες

Κατέρρευσε το κτίριο στην οδό Λυσικράτους - Έρευνα για τυχόν εγκλωβισμένους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.26 , 10:09 Οι επιπτώσεις των fake news στη ζωή μας, τι να προσέχουμε στο internet
25.09.26 , 10:00 Μελίνα Ασλανίδου - Χρήστος Μενιδιάτης έρχονται στο «THEAMA» από 2 Οκτωβρίου
25.09.26 , 09:53 Συναυλία Άννας Βίσση: Το βίντεο από την πρόβα & τις προετοιμασίες στο ΟΑΚΑ
25.09.26 , 09:48 Άση Μπήλιου: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου
25.09.26 , 09:43 Μύκονος: Φωτιά σε πλοίο με 29 επιβαίνοντες
25.09.26 , 09:24 Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζωνάκη: Η μέθη, οι ουσίες και η «κοινή γραμμή»
25.09.26 , 09:12 Αχιλλέας Ζέρβας: «Έχω επιχειρήσει τρεις φορές να αυτοκτονήσω»
25.09.26 , 09:03 Νίκη Λινάρδου: Οι γάμοι, η αιτία θανάτου και η κόντρα με τη Βουγιουκλάκη
25.09.26 , 08:48 Η Mazda στην AUTO ATHINA 2026: Η Ιαπωνική τελειότητα
25.09.26 , 08:44 Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης δοκιμάζει κρουασάν στο Παρίσι από το νέο της μαγαζί
25.09.26 , 08:36 Ελένη Μενεγάκη: Φθινοπωρινή εξόρμηση στο Λονδίνο με τις κόρες της
25.09.26 , 08:34 Έκρηξη στην Πλάκα: Τραυματίστηκε περαστικός - Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες
25.09.26 , 08:18 Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: «Η Ελλάδα δεν είναι κράτος ταραξίας»
25.09.26 , 07:29 Καιρός: Έρχεται τριήμερη κακοκαιρία - Πότε θα βρέξει στην Αττική
25.09.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Σεπτεμβρίου
Καιρός: Έρχεται τριήμερη κακοκαιρία - Πότε θα βρέξει στην Αττική
Δήμητρα Βαμβακούση: Επέτειος γάμου με τον «Ντάνο» - «3 χρόνια τρωγόμαστε»
Άννα Μενενάκου: Η ηλικία, η καριέρα και η σχέση με τον Σωτήρη Τσαφούλια
Έκρηξη στην Πλάκα: Τραυματίστηκε περαστικός - Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες
Πέτρος Κουσουλός: «Με την πρώην σύζυγό μου ακολουθούμε το σουηδικό μοντέλο»
Βικτώρια Δέλλα: «Η Γωγώ μελαχρινή, είσαι κούκλα αγάπη μου»
Άση Μπήλιου: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου
Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης δοκιμάζει κρουασάν στο Παρίσι από το νέο της μαγαζί
Ελένη Μενεγάκη: Φθινοπωρινή εξόρμηση στο Λονδίνο με τις κόρες της
Οικονομάκου: «Ποστάρω πολύ. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι εγώ δουλεύω»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 25.09.26, 07:49

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί στην Πλάκα, με αποτέλεσμα την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου και τρεις τραυματίες.
  • Η έκρηξη πιθανόν προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου, ακούστηκε σε μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας.
  • Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από την ΕΜΑΚ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες.
  • Ζημιές προκλήθηκαν σε 8 σταθμευμένα ΙΧ και καταστήματα της περιοχής.
  • Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται, με αβέβαιο αριθμό εγκλωβισμένων εντός του κτιρίου.

Συναγερμός σήμανε το πρωί ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ένα παλιό κτίριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι.  

Έκρηξη στην Πλάκα: Τραυματίστηκε περαστικός - Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες

Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ένα κτίριο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 στη συμβολή της οδού Λυσικράτους με τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας στην Πλάκα, απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός, πιθανόν από διαρροή φυσικού αερίου.

Το κτίριο, χρησιμοποιούταν για βραχυχρόνια μίσθωση και καταστράφηκε ολοσχερώς

Το κτίριο, χρησιμοποιούταν για βραχυχρόνια μίσθωση και καταστράφηκε ολοσχερώς

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για πλήρη καταστροφή του τριώροφου κτιρίου. Ο πρώτος όροφος δεν κατοικούταν, ο δεύτερος χρησιμοποιούταν για βραχυχρόνια μίσθωση, ενώ στον τρίτο φέρεται να έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων.

Δύο γυναίκες, η μία από την Ιταλία, και μια ηλικιωμένη απεγκλωβίστηκαν από άνδρες της ΕΜΑΚ. Και οι δύο μεταφέρονται στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Νωρίτερα, υπήρξαν μαρτυρίες ότι ακούγονταν φωνές από τα συντρίμμια που καλούσαν σε βοήθεια. Ένας ακόμα άνδρας τραυματίστηκε από θραύσματα.

Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε στην Πλάκα, μετά από έκρηξη

Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε στην Πλάκα, μετά από έκρηξη

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας μετά από απανωτές κλήσεις πολιτών, που ενημέρωναν για μια έκρηξη σε σπίτι. Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και ακούστηκε σε μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας.

Μεγάλες καταστροφές υπέστησαν από το ωστικό κύμα γειτονικά καταστήματα

Μεγάλες καταστροφές υπέστησαν από το ωστικό κύμα γειτονικά καταστήματα

Από τα θραύσματα προκλήθηκαν ζημιές σε 8 σταθμευμένα ΙΧ, ενώ το ωστικό κύμα προκάλεσε φθορές και σε καταστήματα της περιοχής.

Οχτώ σταθμευμένα ΙΧ υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα

Οχτώ σταθμευμένα ΙΧ υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα

Όπως αναφέρει η ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω της έκρηξης προκλήθηκε και πυρκαγιάς μικρής εστίας.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ξεκαθάρισε ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και δεν γνωρίζουν οι Αρχές αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι εντός του κτιρίου.

«Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν μέσα εγκλωβισμένοι άνθρωποι. Από τις φωτογραφίες που μου στέλνουν οι αξιωματικοί που βρίσκονται στο σημείο, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον επίπεδα κτιρίου», είπε.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ
 |
AΘΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Fake News
Ελλαδα
Οι επιπτώσεις των fake news στη ζωή μας, τι να προσέχουμε στο internet
Μύκονος: Φωτιά Σε πλοίο Με 29 Επιβαίνοντες
Ελλαδα
Μύκονος: Φωτιά σε πλοίο με 29 επιβαίνοντες
Υπόθεση Μαζωνάκη: Η Μέθη, Οι Ουσίες Και Η Κοινή Γραμμή
Ελλαδα
Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζωνάκη: Η μέθη, οι ουσίες και η «κοινή γραμμή»
Φωτιά Σε Βυτιοφόρο Με Υγραέριο Στην Ιόνια Οδό
Ελλαδα
Φωτιά σε βυτιοφόρο με υγραέριο στην Ιόνια Οδό – Απομακρύνθηκε ο οδηγός
Τζόκερ
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (24/9): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν
Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνα Εμφανίστηκαν Ξανά Στην Πόλη
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν ξανά στους δρόμους της πόλης
Αποκάλυψη Star: Ο διάλογος υπνοθεραπευτή – Μαζωνάκη στο καφέ του Ψυχικού
Ελλαδα
Αποκάλυψη Star: Ο διάλογος υπνοθεραπευτή – Μαζωνάκη στο καφέ του Ψυχικού
ΙΣΑ κατά γιατρών Μαζωνάκη
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: Την καταδίκη των γιατρών ζητά πλέον ο ΙΣΑ
Μαζωνάκης: Πώς προμηθεύτηκε η γιατρός την προποφόλη
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Πώς προμηθεύτηκε η γιατρός την προποφόλη για τη μέθη
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Επικαιροτητα
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top