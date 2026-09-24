Νέα εμφάνιση αγριογούρουνων καταγράφηκε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, με αγέλη να κινείται στη Χαριλάου και να περνά ανάμεσα από τα αυτοκίνητα. Μία ημέρα νωρίτερα, αγριογούρουνα είχαν εντοπιστεί και στη Νεάπολη, με τους κατοίκους να εκφράζουν ανησυχία για την παρουσία τους στον αστικό ιστό.

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Στη Χαριλάου, περίπου δέκα μεγάλα αγριογούρουνα καταγράφηκαν σε βίντεο να κινούνται στους δρόμους της περιοχής. Τα ζώα φαίνεται να έχουν εξοικειωθεί με το αστικό περιβάλλον, ενώ οι εικόνες προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους.

«Αυτό ήταν, τέρμα οι βόλτες τη νύχτα», ακούγεται να λέει ο άνθρωπος που κατέγραψε το βίντεο.

Οι πολίτες φοβούνται κυρίως το ενδεχόμενο τροχαίου, καθώς τα αγριογούρουνα μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά μπροστά από διερχόμενα οχήματα. «Εγώ είχα δει περίπου 25 μαζεμένα, μεγάλα, μικρά. Βγήκαν μπροστά μου από το αυτοκίνητο», περιγράφει κάτοικος.

Το φαινόμενο είναι συχνότερο σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε ρέματα και στο περιαστικό δάσος, όπου τα αγριογούρουνα κατεβαίνουν προς τον αστικό ιστό.

Μία ακόμη εμφάνιση καταγράφηκε στη Νεάπολη, όπου μεγάλα και μικρά αγριογούρουνα κινήθηκαν πάνω στον δρόμο. Η παρουσία ολόκληρης οικογένειας προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς τα θηλυκά μπορεί να γίνουν επιθετικά όταν αισθανθούν ότι απειλούνται τα μικρά τους.

Ανησυχία για τον χειμώνα

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο μπορεί να γίνει εντονότερο τον χειμώνα, καθώς η διαθέσιμη τροφή στο βουνό μειώνεται και τα αγριογούρουνα αναζητούν τροφή σε χαμηλότερα σημεία.

Οι κάτοικοι ζητούν να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. «Να πάρουν μέτρα να το αντιμετωπίσουν, όχι μόνο λόγια», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας πολίτης.

Για τον πληθυσμό των αγριογούρουνων αρμόδιο είναι το Δασαρχείο. Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Πρασίνου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Διαμαντάκης, αγριογούρουνα έχουν φτάσει στο παρελθόν ακόμη και στην Αριστοτέλους. Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο το Δασαρχείο μπορεί να επέμβει με παγίδες, ενώ ο Δήμος έχει ενημερωθεί ότι το υπουργείο εξετάζει αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος.