Θάνατος Μαζωνάκη: Την καταδίκη των γιατρών ζητά πλέον ο ΙΣΑ

Εξαπατημένος εκ των υστέρων δηλώνει ο Ιατρικός Σύλλογος

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά την καταδίκη δύο προφυλακισμένων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Οι γιατροί κατηγορούνται ότι κατείχαν παράνομα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και προσπάθησαν να εξαπατήσουν τον ΙΣΑ.
  • Η επιστολή του ζευγαριού προς τον ΙΣΑ περιλάμβανε ψευδείς πληροφορίες σχετικά με μηχάνημα οζονοθεραπείας.
  • Ο ΙΣΑ επικαλείται ότι οι έλεγχοι του δεν ήταν άμεσοι λόγω καλοκαιρινών αδειών.
  • Οι γιατροί προσβάλλουν την ιατρική κοινότητα με τις πράξεις τους, όπως αποκαλύφθηκε από έρευνες.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά πλέον την καταδίκη των δύο προφυλακισμένων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει το σε βάρος του κλίμα, μετά τις καταγγελίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σήμερα μέσω του δικηγόρου τους, δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. 

Μαζωνάκης: Η έγγραφη απάντηση του ΙΣΑ στην Εισαγγελία για τους ελέγχους

Η Τασούλα Παπανικολάου μετέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star από τα Δικαστήρια της πρωτεύουσας, τους λόγους που επικαλούνται τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. 

Οι λόγοι που ο ΙΣΑ ζήτησε παράστηση κατά του ζευγαριού των γιατρών για τον θάνατο Μαζωνάκη  

Οι λόγοι : 

Καταγγελίες για Πατούλη: «Είναι εταίρος σε ιατρεία μακροζωίας»

1.Κατείχαν παράνομα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Μηχανήματα βέβαια που σε αιφνιδιαστικό έλεγχο που έκανε δεν κατάφερε να εντοπίσει.

2. Το ζευγάρι των ιατρών του Κολωνακίου  προσπάθησε να τους εξαπατήσει,  με την επιστολή της 23 Ιουλίου από  την ιατρό προς τον ΙΣΑ, που ενώ ζητουσε άδεια για προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας, το τιμολόγιο που προσκόμισε ήταν για το μηχανημα της πλασμαφαίρεσης. Για το ότι δεν κινήθηκε αμέσως ο σύλλογος το αποδίδει στις άδειες του καλοκαιριού και ότι θα έκανε έλεγχο μέσα στο Σεπτέμβρη. Η επιστολή αυτή  βρίσκεται και σε άλλη έρευνα, που τρέχει από την εισαγγελία για τους ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ελέγχους κατά τους οποίους τους  άλλες φορές έβρισκε κλειστή την πόρτα της Καρνεάδου, κι άλλες φορές τους έβρισκε υπότροπους. 

3. Οι δύο γιατροί με τις πράξεις τους, που αποκάλυψε η αστυνομική και η δημοσιογραφική έρευνα τελικά και όχι οι έλεγχοι του Συλλόγου, προσβάλλουν την ιατρική κοινότητα.  

Οι προφυλακισμένοι γιατροί έχουν απέναντι τους πια και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών,  ο οποίος όμως και αυτός ελέγχεται από τις δικαστικές  αρχές. 
 

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