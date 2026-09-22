Τι είπε ο Γιάννης Γιοκαρίνης για τον Γιώργο Μαζωνάκη/ βίντεο από Happy Day

Στην αίθουσα Τέχνης «αγκάθι – κartάλος» για να παρακολουθήσουν μία βραδιά αφιερωμένη στη ζωγραφική και την ποίηση του Κωνσταντίνου Σιδηρόπουλου πήγαν ο Γιάννης Γιοκαρίνης και η σύζυγός του Σοφία Μιχαλακοπούλου.

Το ζευγάρι που είναι μαζί πάνω από 20 χρόνια και έχει παντρευτεί με θρησκευτικό γάμο στην Κέρκυρα το 2010, εμφανίστηκε στην ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη ζωγραφική και την ποίηση του Κωνσταντίνου Σιδηρόπουλου, με τίτλο “Vita est… Carmina Colorata”, με casual chic με έντονα rock 'n' roll στοιχεία.

O Γιάννης Γιοκαρίνης με τη σύζυγό του Σοφία, φωτογραφία από NDP

Η Σοφία Μιχαλοπούλου επέλεξε corset-style τοπ με έντονα φουσκωτά μανίκια το οποίο συνδύασε με ένα ψηλόμεσο λευκό τζιν παντελόνι. Και ο Γιάννης Γιοκαρίνης διατήρησε το ροκ στυλ του επιλέγοντας αμάνικο denim μπλε πουκάμισο.

Ο τραγουδιστής έχει παραδεχτεί δημοσίως πως οφείλει πολλά στη σύζυγό του, η οποία τον βοήθησε να ξεπεράσει το πρόβλημα που είχε με τον αλκοολισμό.

Γιάννης Γιοκαρίνης και Σοφία Μιχαλοπούλου/ φωτογραφία από NDP/ φωτογράφος: Θωμάς Δασκαλάκης

«Οφείλω να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου, γιατί αυτή μου έδωσε να καταλάβω ότι είμαι εξαρτημένος» είχε δηλώσει παλαιότερα σε συνεντεύξεις του ενώ και η σύζυγός του είχε αναφέρει πως αν δεν την αγαπούσε δεν θα έκανε τόσες προσπάθειες να κόψει το αλκόολ.

Τώρα που ο τραγουδιστής περνάει και πάλι δύσκολα, καθώς έχασε έναν καλό φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως είπε ο ίδιος στο Happy Day θέλει να αποδοθεί σύντομα δικαιοσύνη.

«Τον φάγανε οι καλαμπόρτζηδες γιατροί, είναι ισπανική λέξη και σημαίνει ανειδίκευτοι. Ήταν ένας καλός άνθρωπος. Τον γνώριζα από τη Νίκαια. Ο Γιώργος ήταν η αφορμή να αποκαλυφθούν αυτοί που κονομάνε στην πλάτη μας»

