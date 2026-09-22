Με ένα ακόμη βίντεο από το οικογενειακό τους ταξίδι στον Καναδά και την Αλάσκα, η Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκε με τους followers της όμορφες στιγμές που έζησε μαζί με τον Σάκη Τανιμανίδη και τις δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα.

Μία ημέρα μετά το φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε από τις διακοπές τους, η γνωστή influencer επέστρεψε στο Instagram με ένα νέο βίντεο, συγκεντρώνοντας στιγμιότυπα από την οικογενειακή τους περιπέτεια. Παιχνίδια με τα κορίτσια, βόλτες, εντυπωσιακά τοπία και χαλαρές οικογενειακές στιγμές συνθέτουν το νέο της post.

Η Χριστίνα Μπόμπα συνόδευσε το βίντεο με ένα προσωπικό μήνυμα, μιλώντας για όσα έχει μάθει μέσα από τη μητρότητα, αλλά και για τη σημασία του να επιλέγει κανείς τη ζωή που πραγματικά τον εκφράζει.

«Τελικά, τι μας κάνει ευτυχισμένους; Η μητρότητα μου το έμαθε. Η ελευθερία να επιλέγεις ποια είσαι με την καρδιά σου και όχι για να χωρέσεις στις προσδοκίες των άλλων», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δες την ανάρτησή της: