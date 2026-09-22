Η Σταυρούλα Μαυρομάτη είναι 20 ετών και τα τελευταία δύο χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με το μόντελινγκ.

Αυτήν την περίοδο ζει στη Θεσσαλονίκη, όπου κάνει την πρακτική της στην αργυροχρυσοχοΐα. Η αγάπη της για τη μόδα γρήγορα την οδήγησε εκτός Ελλάδας και συγκεκριμένα στη γειτονική Τουρκία.

GNTM: Η Σταυρούλα είναι ιδαίτερα εξοικειωμένη με τον φακό!

Με το που ξεκίνησε να ποζάρει, προκάλεσε αίσθηση, με την κριτική επιτροπή να σχολιάζει το συγκλονιστικό της πρόσωπο, αλλά και την ευλυγισία της.

«Το κορίτσι λάστιχο», σημείωσε με θαυμασμό η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Αυτοί ήταν οι λόγοι που οδήγησαν τη Ζενεβιέβ Μαζαρί να της δώσει το πρώτο «ναι». Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στάθηκε στον χαρακτήρα και το νάζι της, συγκινώντας τη διαγωνιζόμενη, η οποία απέσπασε δεύτερο «ναι».

GNTM: Η συγκίνηση του 20χρονου μοντέλου

Η Σταυρούλα είναι ένα χυμώδες κορίτσι που δηλώνει πρόθυμη να ενταχθεί στην κατηγορία plus size, εφόσον το αποφασίσουν οι κριτές. «Δεν ήμουν σε καθόλου καλή ψυχολογική κατάσταση, μακριά από τους δικούς μου, από το αγόρι μου. Ήταν πολύ δύσκολα, δεν είναι ότι άφησα το σώμα μου. Απλά χαλάρωσα», εξομολογήθηκε για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε.

GNTM: Η Σταυρούλα είναι αποφασισμένη να φτάσει μέχρι τον τελικό!

Τα «ναι» από τον Άγγελο Μπράτη και την Μπέττυ Μαγγίρα έσβησαν το «όχι» του Λάκη Γαβαλά κι έτσι η 20χρονη καλλονή έκλεισε μία θέση στο bootcamp!

Στις δηλώσεις της, μετά την πρόκριση στην επόμενη φάση, το εντυπωσιακό μοντέλο εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξο ότι θα φτάσει στον μεγάλο τελικό!

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