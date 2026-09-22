Σίγουρη ότι θα εντυπωσιάσει τους κριτές, η Δέσποινα «εισέβαλε» με μεγάλη αυτοπεποίθηση στο πλατό του GNTM!

Τα σχόλιά τους, όμως, την προσγείωσαν απότομα στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να εκνευριστεί αρχικά και στη συνέχεια να ξεσπάσει σε κλάματα.

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Η ίδια υποστήριξε ότι δεν της δόθηκε αρκετός χρόνος για να αποδείξει την αξία της: «Εγώ είμαι 21 χρονών, δεν σας έχω δείξει αυτή τη στιγμή το τι μπορώ να κάνω σε αυτόν τον χώρο. Δεν μπορείτε να κρίνετε μέσα σε τρία λεπτά. Εγώ είμαι σίγουρη για τον εαυτό μου», δήλωσε, ενώ στις κάμερες παραδέχτηκε: «Ναι, νευρίασα. Προφανώς. Ποιος δεν θα νευρίαζε;».

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής προσπαθούσαν να την παρηγορήσουν και, επειδή είχε ακόμα πιθανότητες να προκριθεί, της έδωσαν μία δεύτερη ευκαιρία, όμως το αποτέλεσμα παρέμεινε το ίδιο!

«Είσαι petit, μοιάζεις λες και είσαι 12 χρονών, ενώ ο σωματότυπός σου είναι κανονικά ενός κοριτσιού που έχει περάσει τα 18. Είσαι πολύ όμορφο κορίτσι, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κατηγορία μοντέλου για αυτό που έχεις σαν γενικότερο πακέτο», τόνισε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν πληροί τις προδιαγραφές για να γίνει το επόμενο top model της Ελλάδας!

GNTM: Ξέσπασε σε λυγμούς η petit σπουδάστρια ψυχολογίας

«Άκυρο και άσχημο. Να παίξει αυτό», είπε φανερά εκνευρισμένη στο cue της, απαντώντας σε σχόλιο του Άγγελου Μπράτη ότι δεν διαθέτει το κατάλληλο ύψος.

Απογοητευμένη από την έκβαση της audition της, η 21χρονη σπουδάστρια Ψυχολογίας και σωσιας της Sydney Sweeney εξομολογήθηκε: «Ξενέρωσα, δεν είναι ότι στενοχωριέμαι. Έχω ξενερώσει πάρα πολύ».

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