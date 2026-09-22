Η Ροδίτισσα Μαριέττα άφησε για λίγο τα θρανιά, για να δοκιμάσει την τύχη της στο GNTM.

Βλέποντάς την να «οργώνει την πασαρέλα», η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σχολίασε με ενθουσιασμό: «Κάποια γυναικάρα έρχεται». Το δυνατό παρουσιαστικό της 28χρονης δασκάλας, σε συνδυασμό με την καλλίγραμμη σιλουέτα της και τις ασύλληπτες πόζες της, έκαναν τους κριτές να παραμιλούν.

Η Μαριέττα έκανε θεαματική είσοδο στο πλατό του GNTM!

Ωστόσο, τη θαύμασαν περισσότερο για τη δύναμη και το θάρρος της να αφήσει τους μαθητές της στην πέμπτη δημοτικού, για να κυνηγήσει το όνειρό της, διεκδικώντας μια μεγάλη καριέρα στον χώρο του modeling!

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, εξομολογήθηκε πως παραμελούσε τον εαυτό της και ότι κάνει τώρα μια νέα αρχή, βάζοντας στο επίκεντρο τις δικές της ανάγκες και «θέλω».

GNTM: Μάγεψε τους κριτές η 28χρονη δασκάλα

Τα likes «έπεσαν» βροχή και η ίδια πέρασε με επιτυχία το πρώτο μεγάλο τεστ!

Η χαρά της ήταν φυσικά απερίγραπτη, αν και ιδανικά θα ήθελε να γιορτάσει την πρόκριση στο bootcamp με την οικογένειά της, η οποία βρίσκεται στη Ρόδο!

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