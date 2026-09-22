Ψηφίζεται την Πέμπτη 24/9 το νομοσχέδιο για την κατάργηση της βιντζότρατας

Στόχος να προστατευθούν οι ελληνικές θάλασσες, ο βυθός και τα αλιεύματα

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (22/9/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ψηφίζεται την Πέμπτη 24/9 νομοσχέδιο για την κατάργηση της βιντζότρατας, με στόχο την προστασία των ελληνικών θαλασσών.
  • Η κυβέρνηση θα δώσει διπλή επιδότηση στους αλιείς για να αντικαταστήσουν τη βιντζότρατα με άλλα εργαλεία ψαρέματος.
  • Η βιντζότρατα έχει προκαλέσει δραματική μείωση των αλιευμάτων και καταστροφή των βυθών.
  • Επιδοτούμενο πρόγραμμα 16 εκατομμυρίων ευρώ τρέχει για τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών.
  • Ο Ντέιβιντ Ατένμπορο έχει αναδείξει τη λεηλασία των θαλασσών από τη βιομηχανική αλιεία.

Οριστικό τέλος στο καταστροφικό εργαλείο της βιντζότρατας βάζει νομοσχέδιο που ψηφίζεται στη Βουλή. Με στόχο να προστατευθούν οι ελληνικές θάλασσες, ο βυθός και τα αλιεύματα, η κυβέρνηση θα δώσει επιδοτήσεις στους αλιείς, για να αλλάξουν τα εργαλεία με τα οποία ψαρεύουν. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Γιάννη Σωτηρόπουλου.  

Ερασιτέχνες και επαγγελματίες ψαράδες δεν αντέχουν άλλο να βλέπουν να μειώνονται δραματικά τα αλιεύματα στις ελληνικές θάλασσες. Με τα καταστροφικά τους εργαλεία, οι βιντζότρατες σαρώνουν τους βυθούς και εξαφανίζουν τους γόνους των ψαριών.   

Οριστική κατάργηση της βιντζότρατας - Κατατέθηκε νομοσχέδιο στη Βουλή

26 παράκτιοι αλιείς δραστηριοποιούνται στην Πάχη Μεγάρων. Στην Αττική, όπως λένε, είναι ελάχιστες πλέον οι βιντζότρατες, ωστόσο αυτό που ζητούν είναι να καταργηθούν τελείως και στα νησιά.

Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο: «Αν σώσουμε τη θάλασσα, θα σώσουμε τον κόσμο»

Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο: «Αν σώσουμε τη θάλασσα, θα σώσουμε τον κόσμο»

Το ασύλληπτο μέγεθος της λεηλασίας των θαλασσών από τη βιομηχανική αλιεία με βιντζότρατες και μηχανότρατες είχε αναδείξει και είχε συνταράξει όλον τον κόσμο ο κορυφαίος Βρετανός φυσιοδίφης Ντέιβιντ Ατένμπορο, με το συγκλονιστικό του ντοκιμαντέρ "OCEAN".

«Αν σώσουμε τη θάλασσα, θα σώσουμε τον κόσμο.Τίποτα δεν είναι σημαντικότερο...», έχει πει χαρακτηριστικά. 

Διπλή επιδότηση στους αλιείς για την κατάργηση της βιντζότρατας

Διπλή επιδότηση στους αλιείς για την κατάργηση της βιντζότρατας

Με νομοσχέδιο που εγκρίθηκε απο την επιτροπή της Βουλής και θα ψηφιστεί την Πέμπτη, το κράτος καταργεί οριστικά το εργαλείο της βιντζότρατας και δίνει διπλή επιδότηση στους ιδιοκτήτες για να το αντικαταστήσουν με άλλα εργαλεία ψαρέματος.

Αυτή τη στιγμή τρέχει επιδοτούμενο πρόγραμμα 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών.

 

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