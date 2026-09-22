Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς όπως αποκαλύπτεται ο τραγουδιστής είχε δεύτερες σκέψεις για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Κάποιοι τον έπεισαν να προχωρήσει με την τραγική κατάληξη του χαμού του.

Ο προφυλακισμένος γιατρός σκέπτεται να ζητήσει αποφυλάκιση με βραχιολάκι. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της δικαστικής συντάκτριας, Άννας Σταματιάδου.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο συνήγορός τους αναμένεται να αποφασίσει: αν θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών εντός 10ημέρου ή αν θα καταθέσει απευθείας αίτημα αποφυλάκισης στον ανακριτή, ώστε να βγει έξω σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι, μόνο για τον παθολόγο, όμως.

Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται σημαντικά στοιχεία από την άρση του απορρήτου, αλλά και τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις στον τραγουδιστή.

Ο προφυλακισμένος παθολόγος, για την ώρα, βλέπει πολύ τηλεόραση, είναι πιο ήρεμος και διαβάζει. Επιμένει να μην βγαίνει πολύ από το κελί.

Ποιοι έπεισαν τον Μαζωνάκη να κάνει πλασμαφαίρεση

Ο κύκλος των καταθέσεων συνεχίστηκε σήμερα με την γραμματέα του γιατρού, που στην προανάκριση έπεσε σε αντιφάσεις.

Η συνεργάτιδα του Γιώργου Μαζωνάκη τον γνώρισε με τον υπνοθεραπευτή, γιατί ο τραγουδιστής είχε ψυχικά «αδιέξοδα». Οι τρεις τους βρέθηκαν σε καφέ του Ψυχικού. Ο υπνοθεραπευτής του πρότεινε να καθαρίσει πρώτα τον οργανισμό του. Η 56χρονη κατηγορούμενη του έκανε υδροθεραπεία, αλλά δεν άφησε διάστημα τριών ημερών να μεσολαβήσει μέχρι την πλασμαφαίρεση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται να είχε ενστάσεις και ξεκίνησε μια ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ υπνοθεραπευτή και προφυλακισμένων γιατρών για να πειστεί.

Υπόθεση Μαζωνάκη: Η σύμβαση του υπνοθεραπευτή

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star έφερε στο φως τη σύμβαση που υπέγραψαν στις 4 Σεπτεμβρίου του 2025. Πρόκειται για σύμβαση διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των δύο προφυλακισμένων γιατρών και του υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναφέρεται ως συνεργάτης-σύμβουλος.

Στη σύμβαση αναφέρεται ότι ο υπνοθεραπευτής δε συστεγάζεται εκεί, απλά κάνει τα ραντεβού του στην Πατριάρχου Ιωακείμ. Για τον κύριο Κομιανό τονίζεται ότι θα παίρνει 40 ευρώ ανά θεραπευόμενο. Όμως δεν τιμολογεί την πράξη αυτή ο υπνοθεραπευτής. Οι ασθενείς-πελάτες τιμολογούνται μόνο από τους γιατρούς.

Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι υποστηρίζει η γραμματέας

Αυτή είναι η γραμματέας που σήμερα (22/9) πέρασε το κατώφλι του ανακριτή. Είναι ένα από τα επτά πρόσωπα που ήταν στο ιατρείο της Καρνεάδου την ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Προανακριτικά έδωσε δύο καταθέσεις. Τι είπε; «Ο Μαζωνάκης ήρθε στο ιατρείο στις 15:30». Μόνο που ο τραγουδιστής, όπως φαίνεται από κάμερες και μαρτυρίες, πήγε στις 14:00. Ο προφυλακισμένος παθολόγος ήταν στο γραφείο του. Ισχυρίστηκε πως εκείνη κάλεσε το ΕΚΑΒ από σταθερό και κινητό. Και όταν πήραν οι διασώστες τον Μαζωνάκη, είδε ότι ήταν εν ζωή... Γεγονός που διαψεύδεται κατηγορηματικά από όλα τα στοιχεία.

Σήμερα στον ανακριτή η συγκεκριμένη μάρτυρας επιχείρησε να αθωώσει τον προφυλακισμένο παθολόγο. «Ο γιατρός κοιμόταν στον καναπέ στις 15:30. Έκανε ραντεβού με ασθενή του. Ενημερώθηκε 16:10 για τον Μαζωνάκη», φέρεται να είπε.

Τη γραμματέα της Καρνεάδου συνόδευσε ο συνήγορος του προφυλακισμένου ζευγαριού, κ. Αγαπηνός, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η μάρτυρας πήγε να καταθέσει μετά από αίτημα της υπεράσπισης. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται να δούμε νέες διώξεις.

