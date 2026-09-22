GNTM 2026: Από το γραφείο τελετών στο... μόντελινγκ!

Πέρασε στο bootcamp;

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Ο Στόγιαν έκανε την εμφάνισή του στις auditions του GNTM 2026 με στόχο να μπει στον διαγωνισμό μόδας. Μάλιστα,  από την πρώτη στιγμή κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα, κυρίως λόγω του μαυρίσματος στο δέρμα του αλλά και της ιδιαίτερης δουλειάς του. Ο ίδιος αποκάλυψε πως εργάζεται σε γραφείο τελετών, όπου η βασική του αρμοδιότητα είναι να… σκάβει λάκκους.

Δες το GNTM

«Τι κάνεις στο γραφείο τελετών;» τον ρώτησαν οι κριτές, με εκείνον να απαντά αφοπλιστικά: «Σκάβω. Δεν ασχολούμαι με τον νεκρό, με την τρύπα ανοίγω τον λάκκο». Όπως είπε, μάλιστα, ένας λάκκος μπορεί να του πάρει τρεις με τέσσερις ώρες, ανάλογα με το χώμα.

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Από την οικοδομή και το γραφείο τελετών, ο Στόγιαν θέλησε να κάνει το μεγάλο βήμα προς το μόντελινγκ. Δήλωσε μάλιστα αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τον τελικό, όμως η audition του δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε.

gntm

Οι κριτές προσπάθησαν να τον βοηθήσουν στις πόζες, ακόμη και με μαγιό, όμως γρήγορα διαπίστωσαν ότι του λείπει η απαραίτητη εμπειρία. «Δεν έχεις ποζάρει παιδιά ούτε στο διαβατήριο», σχολίασαν χαρακτηριστικά, ενώ του επισήμαναν πως χρειάζεται δουλειά και περισσότερη αυτοπεποίθηση μπροστά στην κάμερα.

Παρά τα «όχι», ο Στόγιαν έφυγε με χαμόγελο και αποφασισμένος να επιστρέψει. «Του χρόνου θα είμαι πάλι εδώ πιο προετοιμασμένος», είπε, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον εαυτό του «ένα νέο άνθος, ένα μπουμπούκι». Το GNTM μπορεί να τελείωσε εδώ για εκείνον, όμως όπως φάνηκε, δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει εύκολα το όνειρο του modelling.

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