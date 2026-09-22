Μια διαφορετική πρωινή έξοδο πραγματοποίησαν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου, επιλέγοντας να ξεκινήσουν τη μέρα τους με γυμναστική και κολύμπι.

Το ζευγάρι βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου στο κολυμβητήριο, με την Ελένη Χατζίδου να καταγράφει στιγμιότυπα και να τα μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Μάλιστα, λίγο πριν μπει στην πισίνα, η τραγουδίστρια σχολίασε με χιούμορ τον καιρό, δείχνοντας έτοιμη να… δοκιμάσει τις αντοχές της και ως χειμερινή κολυμβήτρια. Ωστόσο, η βροχή δεν άργησε να κάνει την εμφάνισή της και μάλιστα αρκετά δυνατή, με αποτέλεσμα τα σχέδια της Ελένης Χατζίδου να αλλάξουν. «Ωραιότατη μέρα για πισίνα» είπε με χιούμορ η Ελένη Χατζίδου.

Ο Ετεοκλής Παύλου, από την άλλη, παρέμεινε στην πισίνα και συνέχισε κανονικά την προπόνησή του, χωρίς να πτοηθεί από την κακοκαιρία.