Τι είπε για την επιστροφή της στον ΑΝΤ1

Μια νέα σελίδα στην τηλεοπτική της πορεία ετοιμάζεται να γυρίσει η Φαίη Σκορδά, καθώς επιστρέφει στον ΑΝΤ1, τον σταθμό με τον οποίο είχε συνδέσει ένα μεγάλο και σημαντικό κομμάτι της επαγγελματικής της διαδρομής.

«Επιστροφή στο τηλεοπτικό σου σπίτι, στον ΑΝΤ1, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πώς είναι για σένα αυτό, Φαίη;», ήταν η ερώτηση που δέχτηκε.

Η Φαίη Σκορδά, με το χαρακτηριστικό χαμόγελό της, απέφυγε να κάνει εκτενή δήλωση, αρκούμενη να ευχηθεί καλή αρχή για τη νέα τηλεοπτική σεζόν τονίζοντας: «Αργώ ακόμα εγώ»

«Καλή αρχή είχαμε πρεμιέρες, καλή αρχή σε όλους, μέσα από την καρδιά μου», απάντησε η παρουσιάστρια, στέλνοντας τις ευχές της για τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσιάστρια αναμένεται να υποδέχεται τους τηλεθεατές της κάθε σαββατοκύριακο μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Η επιστροφή της στον ΑΝΤ1 έχει ιδιαίτερη σημασία για την ίδια, καθώς πρόκειται για έναν σταθμό στον οποίο είχε διαγράψει μια πολυετή και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία. Εκεί η Φαίη Σκορδά παρουσίασε για χρόνια το «Πρωινό», αποτελώντας ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της πρωινής ζώνης και δημιουργώντας τη δική της ξεχωριστή σχέση με το τηλεοπτικό κοινό.

Μετά την αποχώρησή της από τον ΑΝΤ1, η παρουσιάστρια συνέχισε την πορεία της στον ΣΚΑΪ, όπου ανέλαβε την παρουσίαση της πρωινής εκπομπής «Πρωινό μας», ενώ στη συνέχεια μετακινήθηκε στο MEGA, παρουσιάζοντας την εκπομπή «Buongiorno».

Τη θέση της στην πρωινή ζώνη του Mega πήρε η Σίσσυ Χρηστίδου.

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