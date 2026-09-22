Chery: Πάνω από 95% διαθεσιμότητα ανταλλακτικών

Η Chery, υπό την ομπρέλα του Spanos Group, κάνει πράξη το σύνθημα “Chery-Family Care” και απαντά με ένα ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα After Sales, θέτοντας ως προτεραιότητα την άμεση διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών. Με πάνω από 95% διαθεσιμότητα στην Ελλάδα, η Chery περιορίζει σημαντικά τον χρόνο αναμονής για την ολοκλήρωση μιας επισκευής, ώστε κάθε όχημα να επιστρέφει το συντομότερο δυνατό στον ιδιοκτήτη. Ακόμη και στην περίπτωση που η επισκευή ενός Chery διαρκέσει πάνω από δύο ημέρες, με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του κατόχου, προσφέρεται δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης.

Η ταχύτητα εξυπηρέτησης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν συνδυάζεται με την ποιότητα των ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται. Τα Γνήσια Ανταλλακτικά Chery έχουν σχεδιαστεί και παραχθεί σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές του κατασκευαστή, ενώ ελέγχονται και εγκρίνονται από την ίδια τη Chery. Κάθε ανταλλακτικό είναι ειδικά σχεδιασμένο για τα μοντέλα της μάρκας, συμβάλλοντας στη σωστή λειτουργία τους, τη μακροχρόνια αξιοπιστία τους και τη διατήρηση της μεταπωλητικής τους αξίας.

Η Chery, επίσης, επενδύσει συστηματικά και στην εκπαίδευση των τεχνικών της, προσφέροντας στο δίκτυό της την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία που απαιτεί η σύγχρονη τεχνολογία των οχημάτων της, με πρωταγωνιστές τα προηγμένα αποδοτικά plug-in hybrid και πλήρως υβριδικά συστήματα Chery Super Hybrid (CSH). Σήμερα η Chery διαθέτει πάνω από 15 εξουσιοδοτημένους συνεργάτες service σε όλη την Ελλάδα, ενώ το δίκτυο επεκτείνεται διαρκώς με στόχο την ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη.

Επιπλέον, κάθε νέο Chery καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων (όποιο επέλθει πρώτο), ενώ για την μπαταρία υψηλής τάσης η εγγύηση ανέρχεται σε 8 έτη ή 160.000 χιλιόμετρα (επίσης όποιο επέλθει πρώτο).Παράλληλα, το Spanos Group, αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην Ελλάδα, ενισχύει περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς προσφέροντας επέκταση εγγύησης κατά 5 επιπλέον έτη για τα μοντέλα, αυξάνοντας τη συνολική διάρκεια στα 12 έτη.