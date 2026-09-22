Μία από τις πιο θετικές μέρες της εβδομάδας σε αστρολογικό επίπεδο είναι η σημερινή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο σημερινό Stars System, καθημερινά στις 09:00 στο Star.

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«Έχουμε αυτή την πολύ ωραία όψη του Ερμή με τον Δία», είπε η αστρολόγος και εξήγησε πως ό,τι αγγίζει ο Δίας «του δίνει έτσι λίγη χρυσόσκονη».

Πρόκειται για τη θετική όψη εξαγώνου μεταξύ του Ερμή και του Δία, που επηρεάζει θετικά και την αυριανή μέρα.

«Νομίζω επειδή ακριβώς τις ημέρες τις πολύ τυχερές και καλές τις βρίσκουμε με τα κιάλια αυτό το φθινόπωρο, καλό είναι να τις εκμεταλλευτούμε αυτές τις δύο μέρες της εβδομάδας και τη σημερινή και την αυριανή», επισήμανε η Άση Μπήλιου.

Άση Μπήλιου: Τι συμβολίζουν ο Ερμής και ο Δίας και τι φέρνει μια θετική όψη μεταξύ τους

Η αστρολόγος εξήγησε πως στην αστρολογία ο Ερμής συμβολίζει την επικοινωνία, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον γραπτό και προφορικό λόγο και ό, τι έχει να κάνει με τις επαφές μας, το εμπόριο, τις δοσοληψίες, τις μετακινήσεις μας. Αυτό το διάστημα ο Ερμής βρίσκεται στο ζώδιο του Ζυγού. Πρόκειται για έναν «διπλωμάτη» Ερμή, που βρίσκει τον τρόπο να κερδίσει αυτό που θέλει.

Από την άλλη, ο Δίας στο ζώδιο του Λέοντα ενισχύει την αυτοπεποίθησή μας, τη δημιουργικότητά μας και την ανάγκη να εκφράσουμε τα ταλέντα μας και τις επιθυμίες μας.

«Όταν αυτοί οι δύο πλανήτες συναντιούνται σε μία αρμονική όψη που δίνει ευκαιρίες, είναι σαν να δημιουργείται ένα πιο θετικό κλίμα και για το κομμάτι της επικοινωνίας και για να κάνουμε ίσως κάποια συμφωνία επαγγελματικής φύσης, για γνωριμίες, για σημαντικές συζητήσεις. Οι ιδέες μας βρίσκουν ανταπόκριση πιο εύκολα και δε χανόμαστε στις λεπτομέρειες», εξήγησε η Άση Μπήλιου, πριν περάσει στις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

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