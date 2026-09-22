Ξέσπασε η Ανθή Βούλγαρη: «Δεν έχω πάει σε αυτή την κλινική»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανθή Βούλγαρη διέψευσε δημοσιεύματα που την ήθελαν να έχει επισκεφθεί ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι.
  • Αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συζήτηση γύρω από την κλινική.
  • Ζήτησε να σταματήσει η αναπαραγωγή ψευδών πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψή της.
  • Επισήμανε ότι πολλοί διάσημοι επισκέπτονταν την κλινική για ευεξία, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα.

Τη δική της θέση σχετικά με δημοσιεύματα που την ήθελαν να έχει επισκεφθεί την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, θέλησε να ξεκαθαρίσει δημόσια η Ανθή Βούλγαρη.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA», το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, αναφέρθηκε στις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα και έδωσε τη δική της απάντηση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι έχει επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο.

Ανθή Βούλγαρη: «Από χθες βλέπω κάτι τίτλους τελείως λάθος. Θεωρώ εσκεμμένα»

Με αφορμή τη συζήτηση για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση, η Ανθή Βούλγαρη θέλησε να βάλει τέλος στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, ζητώντας να σταματήσει η αναπαραγωγή της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Ξέσπασε η Ανθή Βούλγαρη: «Δεν έχω πάει σε αυτή την κλινική»

«Επειδή έχουν ακουστεί πολλά και με την ευκαιρία να πω… σταματήστε σας παρακαλώ αυτά τα άρθρα που γράφετε ότι έχω πάει κι εγώ σε αυτή την κλινική. Αν είχα πάει, πιστέψτε με εκτός του ότι θα το είχα καταγγείλει αν καταλάβαινα ότι είναι παράνομο, θα το είχα πει κιόλας. Δεν κρυβόμαστε εδώ πέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά στον αέρα της εκπομπής.

Η ίδια στη συνέχεια σχολίασε πως αρκετοί άνθρωποι, μεταξύ αυτών και γνωστά πρόσωπα, είχαν απευθυνθεί στο συγκεκριμένο μέρος, έχοντας διαφορετικές προσδοκίες σχετικά με την ευεξία και την υγεία τους.

«Το θέμα είναι ότι πήγαινε πάρα πολύς κόσμος, πάρα πολλοί διάσημοι που έτσι πίστευαν ότι θα αποκτήσουν ευεξία και καλύτερη υγεία και ενέργεια. Βλέπεις, όμως, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα», συμπλήρωσε η Ανθή Βούλγαρη.
 

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ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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