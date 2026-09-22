Θάνατος Μαζωνάκη: «Δεν αποκλείεται η εμπλοκή τρίτου ατόμου»

Στον ανακριτή η γραμματέας των κατηγορούμενων γιατρών

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Ελλαδα
Πηγή: Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
Τι είχε πει προανακριτικά η γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι / Βίντεο από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει την πιθανότητα εμπλοκής τρίτου ατόμου στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Διαφορές παρατηρήθηκαν στις καταθέσεις των γιατρών και των εργαζομένων του ιατρείου, κυρίως ως προς τους χρόνους και τα γεγονότα.
  • Η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε στον ανακριτή, επιβεβαιώνοντας σημαντικές λεπτομέρειες για την υπόθεση.
  • Οι καταθέσεις των εργαζομένων δεν συμπίπτουν με τα δεδομένα των μηχανημάτων, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την έρευνα.
  • Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχει παραδώσει εκθέσεις και συνεχίζεται η ανάλυση ψηφιακών στοιχείων.

Στο γραφείο του ανακριτή έφτασε η γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την ίδια ώρα, η ΕΛ.ΑΣ. αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Η γιατρός ζήτησε βαφή για μαλλιά και προσωπική βοηθό

Όπως ανέφερε μιλώντας στον Σκάι η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, η Αστυνομία ξεκίνησε αυτεπάγγελτα την έρευνα όταν ενημερώθηκε πως ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε νεκρός από ιδιωτικό χώρο σε νοσοκομείο.  

Στην πορεία, όπως είπε, εντοπίστηκαν διαφορές ανάμεσα στα ευρήματα των αστυνομικών και στις αρχικές καταθέσεις των δύο γιατρών, ενώ προέκυψαν και νέα στοιχεία από τα ψηφιακά πειστήρια. 

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχει παραδώσει δύο εκθέσεις στην ανάκριση, ενώ συνεχίζεται η εξέταση των ψηφιακών δεδομένων και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ποιος έστελνε τι και τι συνομιλίες υπήρχαν. 

«Θα πρέπει να περιμένουμε γιατί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος εμπλεκόμενος με οποιονδήποτε τρόπο. Αν παρείχε οποιαδήποτε συνδρομή στους δύο κατηγορούμενους που έχουν προφυλακιστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου «δε συμπίπτουν απόλυτα», κυρίως ως προς τους χρόνους και άλλα στοιχεία, και αναμένεται να κληθούν για διευκρινίσεις. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Στον ανακριτή η γραμματέας των κατηγορούμενων γιατρών 

Στον 32ο τακτικό ανακριτή για να καταθέσει έφτασε το πρωί της Τρίτης η γραμματέας του ιατρείου.  

Αν και πληροφορίες ανέφεραν ότι δε θα παρουσιαστεί, τελικά έφτασε στον ανακριτή προκειμένου να καταθέσει. Μαζί της, συμβουλευτικά, προσήλθε και ο δικηγόρος των δύο κατηγορούμενων ιατρών Νίκος Αγαπηνός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κρικόρ Τσακιτζιάν στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα.  

Η κατάθεση της συγκεκριμένης μάρτυρος θεωρείται σημαντική, αφού ήταν στο ιατρείο και είχε δώσει σημαντική κατάθεση στην προανάκριση.  

Στην πρώτη της κατάθεση, είχε αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ραντεβού περίπου στη 13:00-13:30, αλλά έφτασε στο ιατρείο γύρω στις 15:30 και μπήκε απευθείας στο γραφείο της γιατρού. 

Όπως είχε υποστηρίξει, ο κατηγορούμενος γιατρός βρισκόταν στο γραφείο του. Περίπου 45 λεπτά αργότερα, και αφού μπαινόβγαινε στον χώρο της εξέτασης, της ζητήθηκε να καλέσει το ΕΚΑΒ. 

Η ίδια, μαζί με άλλες εργαζόμενες, φέρεται επίσης να είχε αναφέρει ότι καθάρισαν τον χώρο όπου είχε πραγματοποιηθεί η θεραπεία. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Tι κατέθεσε προανακριτικά η γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι διαφορετικές ώρες που έδωσαν οι εργαζόμενες του ιατρείου 

Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται κρίσιμο για την έρευνα, καθώς οι ώρες που έχουν αναφέρει οι εργαζόμενες φέρεται να μην ταιριάζουν με τα δεδομένα του μηχανήματος και άλλα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαφάτη στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, τρεις από τις τέσσερις εργαζόμενες είχαν δώσει παρόμοιες, αλλά λανθασμένες, ώρες άφιξης του τραγουδιστή, ενώ μία είχε αναφέρει διαφορετική ώρα. 

Οι εργαζόμενες έδωσαν στη συνέχεια συμπληρωματικές καταθέσεις. 

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα του καθαρισμού του χώρου. Οι εργαζόμενες φέρεται να υποστήριξαν ότι επρόκειτο για πάγια πρακτική του ιατρείου, ωστόσο το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται από τις Αρχές σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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