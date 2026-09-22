Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Τα αίτια θανάτου του γιου της Σίντι Κρόφορντ

Για καρδιακή ανακοπή λόγω υπερβολικής δόσης αναφέρουν τα ξένα μέσα

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Νεκρός σε κέντρο αποτοξίνωσης ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ / Βίντεο: ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιος της Σίντι Κρόφορντ, βρέθηκε νεκρός σε κέντρο απεξάρτησης στη Σάντα Μόνικα την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο υπερβολικής δόσης, ενώ η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί.
  • Ο Πρίσλεϊ είχε εισαχθεί στο κέντρο απεξάρτησης το προηγούμενο βράδυ και είχε μιλήσει δημόσια για την εξάρτησή του και τις ψυχικές του δυσκολίες.
  • Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και η έρευνα συνεχίζεται.
  • Η ιατροδικαστική υπηρεσία ολοκλήρωσε τη νεκροτομή και παρέδωσε τη σορό στην οικογένεια.

Η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της Ράντε Γκέρμπερ επισκέφθηκαν το σπίτι του αδικοχαμένου γιου τους, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, λίγες ώρες έπειτα από την ανακοίνωση του θανάτου του σε κέντρο απεξάρτησης στη Σάντα Μόνικα.

Σίντι Κρόφορντ: «Έφυγε» από τη ζωή ο γιος της Πρίσλεϊ, σε ηλικία 27 ετών

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τους γονείς του 27χρονου, οι οποίοι πήγαν στην περιοχή Χόλιγουντ. όπου ήταν το σπίτι του γιου τους. Στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, τους βλέπουμε να αποχωρούν από το σπίτι του Πρίσλεϊ, εμφανώς καταβεβλημένοι και θλιμμένοι.

Η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της Ράντε Γκέρμπερ / Φωτογραφίες: profimedia.gr

Η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της Ράντε Γκέρμπερ / Φωτογραφίες: profimedia.gr

Η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της Ράντε Γκέρμπερ φεύγουν από το σπίτι του γιου τους, Πρίσλεϊ, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του 27χρονου / Φωτογραφίες: profimedia.gr

Η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της Ράντε Γκέρμπερ φεύγουν από το σπίτι του γιου τους, Πρίσλεϊ, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του 27χρονου / Φωτογραφίες: profimedia.gr

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Τα αίτια θανάτου του γιου της Σίντι Κρόφορντ

Τα αμερικανικά μέσα δημοσίευσαν νέα στοιχεία για τις συνθήκες και τα αίτια θανάτου του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. Ο 27χρονος, ο οποίος βρέθηκε νεκρός την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 σε κέντρο απεξάρτησης στη Σάντα Μόνικα, φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι είχε εισαχθεί μόλις το προηγούμενο βράδυ.

«Είσαι μαχητής»: Η ανάρτηση της Σίντι Κρόφορντ πριν τον θάνατο του γιου της

O Πρίσλεϊ Γκέρμπερ / Φωτογραφία: Ap Images

O Πρίσλεϊ Γκέρμπερ / Φωτογραφία: Ap Images

Όπως αναφέρει το «People», η κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αφορούσε σε περιστατικό καρδιακής ανακοπής, ενώ η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο υπερβολικής δόσης, δίχως όμως να έχει ακόμα προσδιοριστεί η επίσημη αιτία θανάτου του Πρίσλεϊ.

Όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της περιοχής στην «Daily Mail»: «Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στη μονάδα το πρωί της Κυριακής και ανταποκρίθηκαν σε αναφορά για πιθανή υπερδοσολογία». Φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό τον ενήλικο άνδρα νεκρό.

Έως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Η ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες ενημέρωσε το «People» ότι «ο θάνατος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ διαπιστώθηκε από τους διασώστες στις 9.45 π.μ.».

Η νεκροτομή ολοκληρώθηκε και η σορός παραδόθηκε στην οικογένεια. Παρόλα αυτά, εκκρεμούν τα επίσημα στοιχεία για την αιτία θανάτου του 27χρονου.

Η Κάια Γκέρμπερ και ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, με τους γονείς τους, Σίντι Κρόφορντ και Ράντε Γκέρμπερ / Φωτογρφαία: AP Images

Η Κάια Γκέρμπερ και ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, με τους γονείς τους, Σίντι Κρόφορντ και Ράντε Γκέρμπερ / Φωτογρφαία: AP Images

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Είχε εισαχθεί το προηγούμενο βράδυ

Σύμφωνα με το TMZ, ο 27χρονος Πρίσλεϊ είχε εισαχθεί στο κέντρο απεξάρτησης ένα βράδυ πριν από το θάνατό του. Λίγες ώρες μετά ακολούθησε η κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Γκέρμπερ διέμενε μαζί με άλλους φιλοξενούμενους σε ξεχωριστό σπίτι, εντός των εγκαταστάσεων.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε μιλήσει δημόσια για τη μακρόχρονη εξάρτησή του από ουσίες, τις κρίσεις πανικού και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία. Στις αναρτήσεις του περιέγραφε τον φόβο που ένιωθε πριν από τη διαδικασία, ενώ ευχόταν να μη χρειαστεί να επιστρέψει ξανά εκεί για τον ίδιο λόγο.

Η οικογένειά του καθόλη τη διάρκεια της προσπάθειας του Πρίσλεϊ να απεξαρτηθεί, παρέμειναν στο πλευρό του, στηρίζοντάς τον δημόσια.

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