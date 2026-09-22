Επιχειρήσεις: Τι αλλάζει στα τιμολόγια από 1η Οκτωβρίου

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση έως τις 12/10

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από 1η Οκτωβρίου 2023, υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για επιχειρήσεις με έσοδα έως 1.000.000 ευρώ.
  • Απαιτείται η «Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων» για επιχειρήσεις που επιθυμούν προσαρμογή έως το 2026.
  • Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί έως 12/10/2026, εφόσον οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να εκδίδουν τιμολόγια με παλαιούς τρόπους.
  • Από 1/10/2026, επιχειρήσεις που εκδίδουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά δεν χρειάζεται να υποβάλουν δήλωση.
  • Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν αλλάζει τις υποχρεώσεις για λιανικές συναλλαγές.

Διευκρινίσεις ενόψει της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης παρέχει η ΑΑΔΕ, ξεκαθαρίζοντας ποιοι πρέπει να υποβάλουν τη «Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων» και ποιοι μπορούν να συνεχίσουν προσωρινά να εκδίδουν τιμολόγια με τους υφιστάμενους τρόπους. 

Εφορία: Τι αλλάζει με τη νέα δήλωση Δ211

Η δήλωση αφορά αποκλειστικά στις επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1.000.000 ευρώ, με βάση το φορολογικό έτος 2023, οι οποίες επιλέγουν την περίοδο προσαρμογής από την 1η Οκτωβρίου έως το τέλος του 2026.

Επιχειρήσεις: Τι αλλάζει στα τιμολόγια από 1η Οκτωβρίου

Συγκεκριμένα, με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (Α.1128/2025, Β΄ 4937 και Α.1129/2025, Β΄ 4938), η συγκεκριμένη δήλωση απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Κίνδυνος για 18.000 επιχειρήσεις να μην εκδίδουν νόμιμα τιμολόγια από 12/2

  • Για την παροχή κινήτρων λόγω πρόωρης εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (άρθρ. 71Θ, παρ. 1 ΚΦΕ), κατά το διάστημα που αυτά ίσχυαν.
  • Για τη δυνατότητα σταδιακής συμμόρφωσης των υπόχρεων οντοτήτων, με παράλληλη χρήση των υφιστάμενων τρόπων έκδοσης παραστατικών.

Τι ισχύει από 1/10/2026

Η υποβολή της δήλωσης, η οποία δύναται να λάβει χώρα έως 12/10/2026, απαιτείται πλέον αποκλειστικά από επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1.000.000 ευρώ, με βάση το φορολογικό έτος 2023, οι οποίες επιθυμούν να κάνουν χρήση της περιόδου προσαρμογής, από 1/10/2026 έως 31/12/2026, και να συνεχίσουν παράλληλα να εκδίδουν τα τιμολόγιά τους και με τους υφιστάμενους τρόπους.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Για ποιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική από 2/2

Αντιθέτως αν από 1/10/2026 οι επιχειρήσεις ήδη εκδίδουν αποκλειστικά τα τιμολόγιά τους μέσω των εφαρμογών timologio ή myDATAapp, δεν απαιτείται η υποβολή «Δήλωσης Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων».

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν την υποβολή δήλωσης σχετικά με τη χρήση των εφαρμογών timologio ή myDATAapp και δεν επηρεάζουν την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης όπως ορίζεται στην απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Α.1112/2025, Β' 4206).

Ταυτόχρονα, η εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης δεν επιφέρει καμία αλλαγή στις υποχρεώσεις και τον τρόπο έκδοσης των παραστατικών εσόδων στις συναλλαγές με τελικούς καταναλωτές, δηλαδή στις λιανικές συναλλαγές.

Η δήλωση, στις περιπτώσεις που απαιτείται, υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > myDATA > Δήλωση ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων μέσω Παρόχου, ΙδιοΠαρόχου ή της εφαρμογής timologio.

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