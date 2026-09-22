Επίδομα θέρμανσης: Αυξάνονται τα ποσά - Τι ισχύει με τα κριτήρια

Πώς υπολογίζεται - Tι θα ισχύει για πετρέλαιο και ρεύμα

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Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία pexels (BOOM Photography)
Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για τη θέρμανση / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση προγραμματίζει αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για να μειώσει την επιβάρυνση από τις αυξημένες τιμές καυσίμων.
  • Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι θα παραμείνουν ίδια, με διαφοροποίηση ανά περιοχή λόγω κλίματος.
  • Η αύξηση του επιδόματος θα είναι οριζόντια, ανεξάρτητα από το καύσιμο θέρμανσης.
  • Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο.
  • Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Σε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προσανατολίζεται η κυβέρνηση, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των νοικοκυριών από τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου

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Τα βασικά κριτήρια και οι δικαιούχοι αναμένεται να παραμείνουν ίδια, ενώ θα διατηρηθεί και η διαφοροποίηση στις περιοχές λόγω κλίματος, ώστε οι κάτοικοι με μεγαλύτερες ανάγκες να λαμβάνουν υψηλότερη ενίσχυση. 

Το ακριβές ύψος της αύξησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να είναι σημαντική. Η αύξηση εξετάζεται να είναι οριζόντια, ανεξάρτητα από το καύσιμο θέρμανσης. 

Παράλληλα με την αύξηση του επιδόματος, η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Χωρίς πρόσθετη παρέμβαση, η τιμή εκτιμάται ότι θα μπορούσε να πλησιάσει τα 2 ευρώ το λίτρο.

Αν οι διεθνείς τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, δεν αποκλείονται επιπλέον μέτρα, όπως παρεμβάσεις στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ή στον ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος. 

Πώς υπολογίζεται το επίδομα θέρμανσης 

Το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται με βάση: 

  • το καύσιμο θέρμανσης 

  • την περιοχή και τους κλιματικούς συντελεστές 
  • τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας
  • τους ειδικούς συντελεστές για ορεινές περιοχές 

Πέρυσι, το βασικό ποσό κυμαινόταν από 300 ευρώ για το πετρέλαιο έως 380 ευρώ για το ηλεκτρικό ρεύμα. Με τις προσαυξήσεις, το επίδομα έφτανε από 100 έως 800 ευρώ, ενώ στις ορεινές περιοχές μπορούσε να ανέλθει έως και τα 1.200 ευρώ. 

Επίδομα θέρμανσης: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια 

Τα εισοδηματικά όρια θα παραμείνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, αμετάβλητα. 

Για άγαμους, χήρους και εν διαστάσει το όριο είναι 16.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους και ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης ανέρχεται σε 24.000 ευρώ. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει τις 29.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. 

Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, το όριο ανέρχεται σε 200.000 ευρώ για τους άγαμους και σε 300.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες. 

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