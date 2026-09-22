Θάνατος Μαζωνάκη: «Η γιατρός ζήτησε βαφή για μαλλιά και προσωπική βοηθό»

Οι απαιτήσεις της μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού

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Ως άλλη Μαρία Αντουανέτα φέρεται να συμπεριφέρεται μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μπορεί να μη ζητάει παντεσπάνι, όμως φέρεται να έχει απίστευτες απαιτήσεις και να μην αντιλαμβάνεται ακόμα πού βρίσκεται και σε πόσο δύσκολη θέση είναι. 

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Όπως αποκάλυψε η Ρούλα Κουσκουρή στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», η 56χρονη γιατρός κρατείται στο κελί 3 με άλλες δύο κρατούμενες, μια γυναίκα με κινητικά προβλήματα που κατηγορείται για μαστροπεία και μία δεύτερη, η οποία είναι γνωστή μέσα στις φυλακές ως η «Καλλονή των φυλακών».

Η 56χρονη γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται να μην έχει αντιληφθεί ότι είναι κρατούμενη στις φυλακές

Η 56χρονη γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται να μην έχει αντιληφθεί ότι είναι κρατούμενη στις φυλακές

Με την δεύτερη, οι σχέσεις της γιατρού είναι τεταμένες από την πρώτη στιγμή. Και αυτό γιατί όπως είπε η Ρούλα Κουσκουρή, η γιατρός συμπεριφέρεται με περισσή υπεροψία. 

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, η ένταση ξεκίνησε γιατί η 56χρονη ζητούσε από τη 40χρονη να της φέρνει το πρωινό της και να της μαζεύει τα ρούχα της. Παράλληλα, η 40χρονη ήθελε να παρακολουθεί στην τηλεόραση τα ρεπορτάζ για την υπόθεση Μαζωνάκη, με αποτέλεσμα η γιατρός να εκνευρίζεται και να κλείνει τη συσκευή ή να τραβά το καλώδια από την πρίζα. 

Το ίδιο ρεπορτάζ ανέφερε πως επισκευάστηκε το παράθυρο του κελιού της που είχε πρόβλημα, όπως ζήτησε, ενώ έχει ζητήσει να της φτιάξουν και μια λάμπα, η οποία είναι χαλασμένη εδώ και τρία χρόνια. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Ζήτησε βαφή μαλλιών

Σαν να μην έφταναν αυτά, η 56χρονη γιατρός φέρεται να ζήτησε από τον αρχιφύλακα να επιτραπεί στην κόρη της που θα πήγαινε επισκεπτήριο να της φέρει ένα κυπελλάκι που θα έβαζε τη βαφή για τα μαλλιά της, ένα πινέλο και συγκεκριμένη φαρμακευτική βαφή μαλλιών γιατί έχει κάποια αλλεργία. 

Η γιατρός φέρεται να ζήτησε βαφή για τα μαλλιά και προσωπική βοηθό

Η γιατρός φέρεται να ζήτησε βαφή για τα μαλλιά και προσωπική βοηθό

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 Θάνατος Μαζωνάκη: Το αίτημα για προσωπική βοηθό

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αντίδραση της γιατρού μόλις έμαθε πως κάποιες κρατούμενες κάνουν μεροκάματα μέσα στις φυλακές για να μειώσουν την ποινή τους και για να έχουν κάποιο χαρτζιλίκι. 

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες της Ρούλας Κουσκουρή, η γιατρός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή τη δραστηριότητα, αλλά όχι γιατί την ενδιέφερε να μειώσει την ποινή της. 

Θανάτος Μαζωνάκη: Οι απαιτήσεις της γιατρού μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού

Αντίθετα, έκπληκτοι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, άκουσαν την 56χρονη να τους λέει αν μπορεί μία από αυτές τις κρατούμενες να εργαστεί ως προσωπική βοηθός της μέσα στις φυλακές και να παίρνει το προβλέπομενο μεροκάματα. 

Η γιατρός συμπεριφέρεται ως άλλη Μαρία Αντουανέτα μέσα στις φυλακές

Η γιατρός συμπεριφέρεται ως άλλη Μαρία Αντουανέτα μέσα στις φυλακές

Θάνατος Μαζωνάκη: Η εμπλοκή της Πισπιρίγκου

Στο κελί 3, όπου κρατείται η γιατρός, κρατούταν πριν η Ρούλα Πισπιρίγκου. Εκεί, αφότου μετατάχθηκε στις φυλακές Θήβας, είχε αφήσει μια τηλεόραση, μια σόμπα κι έναν ανεμιστήρα. 

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Επιστρέφοντας στις φυλακές Κορυδαλλού για τη δίκη στο Εφετείο για τον θάνατο της Τζωρτζίνας, η Ρούλα Πισπιρίγκου, πήρε τα πράγματά της και τα μετέφερε στο κελί 2, ώστε να είναι εκεί όποτε επιστρέφει εκείνη. 

Με το που έγινε αυτό, η γιατρός απαίτησε από τον αρχιφύλακα, να της φέρουν κι εκείνης τηλεόραση. 

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Η 56χρονη γιατρός κατάφερε επίσης να περάσει μέσα στο κελί το υποαλλεργικό της μαξιλάρι, ειδικό υπόστρωμα και αρωματικά στικ. Μέσα στις φυλακές δε θέλει να έχει πολλές επαφές με τις άλλες κρατούμενες και αρκείται να κάνει γιόγκα και να μένει μέσα στο κελί της. 

Πάντως η συμπεριφορά της έχει ήδη αρχίσει να προκαλεί πολλά σχόλια, τόσο μεταξύ των κρατουμένων, όσο και μεταξύ των σωφρονιστικών υπαλλήλων. 

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