Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του φθινοπώρου από την Άση Μπήλιου

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Άση Μπήλιου: Οι τυχερές ημερομηνίες του φθινοπώρου στο Stars System

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου παρουσίασε τις τυχερές ημερομηνίες του φθινοπώρου στην εκπομπή Stars System.
  • Σημαντικές ημερομηνίες περιλαμβάνουν: 22-23 Σεπτεμβρίου, 28 Σεπτεμβρίου, 7 Οκτωβρίου, 15 Οκτωβρίου, 24 Οκτωβρίου, 4 Νοεμβρίου, 16 Νοεμβρίου, 28 Νοεμβρίου, 11-12 Δεκεμβρίου, 18 Δεκεμβρίου και 23 Δεκεμβρίου.
  • Οι ημερομηνίες αυτές είναι ευνοϊκές για διάφορα ζώδια, όπως Δίδυμοι, Ζυγοί, Καρκίνοι, Σκορπιοί και Ιχθείς.
  • Προβλέψεις περιλαμβάνουν θετικές όψεις Ερμή-Δία και Αφροδίτης-Δία, παρά την ανάδρομη πορεία τους.
  • Όλες οι ημερομηνίες ισχύουν και για τους ωροσκόπους.

Στο σημερινό Stars System - καθημερινά στις 09:00 στο Star- εκτός από τις προβλέψεις για τη θετική όψη Ερμή - Δία, η Άση Μπήλιου μίλησε για τις τυχερές ημερομηνίες του φθινοπώρου.

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο

Όπως εξήγησε η αστρολόγος, φθινόπωρο εννοούμε από την φθινοπωρινή ισημερία που είναι αύριο 23/9 μέχρι το χειμερινό ηλιοστάσιο, δηλαδή μέχρι τον Δεκέμβριο. 

Άση Μπήλιου: Ευνοϊκές μέρες σήμερα & αύριο - Οι προβλέψεις στο Stars System

«Θα σας δώσω και ημερομηνίες που είναι μέσα στην περίοδο του ανάδρομου Ερμή και της ανάδρομης Αφροδίτης αλλά θα σας τις πω ποιες είναι. Είναι καλές όμως», επισήμανε. 

Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του φθινοπώρου από την Άση Μπήλιου

Άση Μπήλιου: Οι τυχερές ημερομηνίες του φθινοπώρου 

  • 22 & 23 Σεπτεμβρίου

«Σήμερα, αύριο, φανταστικές ημερομηνίες», σχολίασε η Άση Μπήλιου

  • 28 Σεπτεμβρίου

Πολύ ωραία ημερομηνία, ειδικά για τα ζώδια του Αέρα: Δίδυμους, Ζυγούς και Υδροχόους

  • 7 Οκτωβρίου

Πολύ ωραίες όψεις, κυρίως για τους γεννημένους στο α' δεκαήμερο των ζωδίων του Νερού (Καρκίνους, Σκορπιούς, Ιχθείς) και των ζωδίων της Φωτιάς (Κριούς, Λέοντες, Τοξότες)

  • 15 Οκτωβρίου

Αυτή τη μέρα, ο Ήλιος σχηματίζει μια φανταστικη όψη με τον Δία, όψη εξαγώνου και παρόλο που «ο Ερμής θα είναι σε ανάδρομη πορεία, μπορεί κάτι καλό να μάθετε ή να ακούσετε»

  • 24 Οκτωβρίου

Ο Ήλιος σε μία πολύ ωραία σύνοδο με την ανάδρομη Αφροδίτη. Πολύ βοηθητική όψη για Καρκίνους, Σκορπιούς και Ιχθείς και για τα
ερωτικά

  • 4 Νοεμβρίου

Πολύ ωραία όψη της Αφροδίτης με τον Δία

  • 16 Νοεμβρίου

Πολύ δυνατή όψη με τη Σύνοδο Άρη - Δία, ειδικά για τους γεννημένους στο γ'  δεκαήμερο Κριού, Λέοντα, Τοξότη

  • 28 Νοεμβρίου

Πολύ δυνατή όψη ειδικά για τους γεννημένους στο γ' δεκαήμερο Διδύμων, Ζυγού, Υδροχόου με το εξάγωνο Αφροδίτης-  Δία. Η Αφροδίτη τότε θα έχει περάσει  στον Ζυγό, το ζώδιο που κυβερνά, και θα βρίσκεται σε ορθή πορεία. 

  • 11- 12 Δεκεμβρίου

Η Αφροδίτη σε όψη τριγώνου με τον Άρη. Πάρα πολύ ωραία όψη για τα ερωτικά των Καρκίνων, Σκορπιών και Ιχθύων

  • 18 Δεκεμβρίου

Φανταστική όψη για Κριούς, Λέοντες, Τοξότες του γ' δεκαημέρου

  • 23 Δεκεμβρίου

Επίσης πάρα πολύ ωραία όψη.

Όλες οι παραπάνω ημερομηνίες ισχύουν και για τους ωροσκόπους.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System

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