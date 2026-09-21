GNTM 2026: Trailer 2ου Επεισοδίου - Τρίτη 22/9

Το GNTM 2026 έκανε πρεμιέρα και πήραμε μία πρώτη γεύση για το τι θα δούμε φέτος! Αυτό όμως δεν μας ήταν αρκετό, θέλουμε κι άλλο! Ευτυχώς, αύριο, Τρίτη, οι auditions συνεχίζονται και εντείνουν τον GNTM - εθισμό μας!

Δες το GNTM 2026

Όπως βλέπουμε στο τρέιλερ, οι επόμενοι υποψήφιοι περνούν μπροστά από τους κριτές, αποφασισμένοι να αποδείξουν ότι έχουν αυτό που χρειάζεται για να μπουν στον αγαπημένο διαγωνισμό μόδας της Ελλάδας.

Νέα πρόσωπα, νέες πόζες, μεγάλες προσδοκίες και auditions που θα αφήσουν τους κριτές με το στόμα ανοιχτό!

«Είμαι έτοιμη να εντυπωσιάσω τους κριτές!», «Τώρα είναι η δική μου στιγμή!», είναι μερικές από τις ατάκες των επίδοξων μοντέλων.

Από υποψήφιους που δηλώνουν έτοιμοι να εντυπωσιάσουν, μέχρι παρουσίες που θα διχάσουν την κριτική επιτροπή, το αυριανό επεισόδιο φαίνεται πως θα έχει πολλές εκπλήξεις, ένταση αλλά και άφθονο γέλιο!

Και φυσικά, δε θα λείψουν οι απρόβλεπτες auditions, οι ιδιαίτερες πόζες και οι ατάκες που θα συζητηθούν!

Ποιοι θα καταφέρουν να κερδίσουν τους κριτές και ποιοι θα αποχαιρετήσουν το όνειρο του GNTM; Θα το δούμε αύριο!

GNTM 2026, Τρίτη 22/9, στις 21:00 στο STAR.