H Anastazja πήγε στο GNTM 7 και όπως είπε στόχος της είναι να περπατάει σε πασαρέλες στο Παρίσι για οίκους υψηλής ραπτικής.Η νεαρή κοπέλα μόλις εμφανίστηκε μπροστά στους καταξιωμένους κριτές, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μπέττυ Μαγγίρα, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Άγγελο Μπράτη και Λάκη Γαβαλά, κατάφερε να τους εντυπωσιάσει.
«Παιδιά, κοιτάξτε πόσο φίνα είναι, σαν κύκνος είναι, σαν μπαλαρίνα», είπε γεμάτη ενθουσιασμό η Μπέττυ Μαγγίρα με τους υπόλοιπους κριτές να συμφωνούν.
Έκπληκτοι έμειναν οι κριτές όταν είδαν ποια προέτρεψε την Anastazja να δηλώσει συμμετοχή στο κορυφαίο show μόδας.
Ο λόγος για την κολλητή της, την Άννα, που πέρυσι ήταν στο GNTM. Μάλιστα η Ζενεβιέβ θυμήθηκε πόσο δύσκολο ήταν το make over, καθώς όπως η όμορφη κοπέλα έκλαιγε συνεχώς. Σήμερα, λοιπόν, βρέθηκε ξανά μπροστά στην επιτροπή.
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