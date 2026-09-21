GNTM: «Πόσο φίνα είναι, σαν κύκνος!» - Η Anastazja «μάγεψε» τους κριτές

Ποια πρώην παίκτρια του GNTM την έπεισε να πάει στις auditions

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H Anastazja πήγε στο GNTM 7 και όπως είπε στόχος της είναι να περπατάει σε πασαρέλες στο Παρίσι για οίκους υψηλής ραπτικής.Η νεαρή κοπέλα μόλις εμφανίστηκε μπροστά στους καταξιωμένους κριτές, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μπέττυ Μαγγίρα, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Άγγελο Μπράτη και Λάκη Γαβαλά, κατάφερε να τους εντυπωσιάσει. 

Anastazja

Anastazja

«Παιδιά, κοιτάξτε πόσο φίνα είναι, σαν κύκνος είναι, σαν μπαλαρίνα», είπε γεμάτη ενθουσιασμό η Μπέττυ Μαγγίρα με τους υπόλοιπους κριτές να συμφωνούν.  

H Άννα προέτρεψε την Anastazja να παει στο GNTM

H Άννα προέτρεψε την Anastazja να παει στο GNTM

Έκπληκτοι έμειναν οι κριτές όταν είδαν ποια προέτρεψε την Anastazja να δηλώσει συμμετοχή στο κορυφαίο show μόδας. 

Η πρώην παίκτρια του GNTM, Άννα 

Η πρώην παίκτρια του GNTM, Άννα 

Ο λόγος για την κολλητή της, την Άννα, που πέρυσι ήταν στο GNTM. Μάλιστα η Ζενεβιέβ θυμήθηκε πόσο δύσκολο ήταν το make over, καθώς όπως η όμορφη κοπέλα έκλαιγε συνεχώς. Σήμερα, λοιπόν, βρέθηκε ξανά μπροστά στην επιτροπή. 

GNTM: «Πόσο φίνα είναι, σαν κύκνος!» - Η Anastazja «μάγεψε» τους κριτές

Δείτε το GNTM 
 

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GNTM 7
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ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
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GNTM AUDITIONS
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