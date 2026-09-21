Απαντητικό υπόμνημα στη δικαιοσύνη απέστειλε σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για τους ελέγχους που έγιναν και για εκείνους που δεν έγιναν στο ιατρείο του Κολωνακίου. Απ' όσα αναφέρονται βγαίνει το συμπέρασμα πως δεν εξαντλήθηκε η αυστηρότητα των ελέγχων και τα αντανακλαστικά ήταν «πεσμένα». Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Κατερίνας Ρίστα.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει στη δικαιοσύνη ότι από το 2018 που τους γνωστοποιήθηκε από τη γιατρό η αγορά μηχανημάτων οζονοθεραπεία, υδροθερπαείας και indigo έως το 2024 δεν έκαναν κανέναν έλεγχο στο ιατρείο. Μόνο που έναν χρόνο πριν, το 2023 χτύπησαν δυο «καμπανάκια» που δεν τα αντιλήφθηκαν. Πρώτον, η γιατρός - έμμεσα - νομιμοποίησε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, διαφημίζοντάς το «κάτω από τη μύτη τους» σε ιατρικό συνέδριο.

Η γιατρός «διαφήμιζε» το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και ασθενής κατήγγειλε το ιατρείο αλλά δεν «κουνήθηκε» κανείς

«Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πολύ χαρουμενη γι' αυτό ένα μηχάνημα καινούρια detox, φιλτράρει το αίμα...», έλεγε η κατηγορούμενη γιατρός στα πλαίσια του συνεδρίου.

Δεύτερον, ασθενής κάλεσε στον ΙΣΑ έξι μήνες μετά και τους είπε ότι στο ιατρείο του Κολωνακίου βρήκαν καρκίνο στη γυναίκα του και μικρόβια στο αίμα του, χωρίς να ισχύει τίποτα από τα δύο.

«Μετά από τρεις μέρες με πήρε ο ΙΣΑ τηλέφωνο και μου είπε ότι το ιατρείο είναι καθ' όλα νόμιμο και για να σας πρότεινε η γιατρός να ακολουθήσετε κάποιες συγκεκριμένες θεραπείες, εμείς σας προτείνουμε να ακολουθήσετε αυτό που σας είπε η γιατρός», αναφέρει ο καταγγέλλων.

Το Ιούλιο του 2025 ο Ιατρικός Σύλλογος είχε ακόμη μία... «ευκαιρία». Ο διακεκριμένος νεφρολόγος Χρήστος Ιατρού κάλεσε τον ΙΣΑ και ενημέρωση. «Τους είπα ότι ασθενής που νοσηλευόταν εκείνη την περίοδο είχε πάει για πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο».

Στον ΙΣΑ αναφέρουν ότι δεν υπήρξε καταγγελία αλλά πληροφορία. Τελικά έκαναν αιφνίδιο έλεγχο μόνο στο ιατρείο της γιατρού και δεν εντόπισαν κάτι.

Έβαλαν έγγραφο «φωτιά» στο συρτάτι, πήγαν διακοπές και όταν γύρισαν ήταν αργά

Το 2025 έγιναν τρεις ακόμα έλεγχοι. Δεν τους υποψίασε ότι στον έναν, 17 Σεπτεμβρίου, βρήκαν κλειστή την πόρτα. Αντί να ενεργοποιηθούν άμεσα, αποφάσισαν να κάνουν νέα έρευνα μετά από δύο μήνες, στις 5 Νοεμβρίου.

Μετά από έναν χρόνο, 23 Ιουλίου του 2026, η γιατρός έστειλε επιστολή στον ΙΣΑ για εξάρτημα οζονοθερπείας. Το έγγραφο μπήκε σε φάκελο, η υπάλληλος πήγε διακοπές και όταν επέστρεψε στις 4 Σεπτεμβρίου τον άνοιξε και διαπίστωσε ότι στην επιστολή υπήρχε συνημμένο τιμολόγιο που έγραφε ότι πρόκειται για αγορά μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Πέντε μόνο μέρες μετά έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

