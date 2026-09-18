Υπόθεση Μαζωνάκη: Η επαγγελματική συνεργασία υπνοθεραπευτή - γιατρού

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (18/9/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπνοθεραπευτής Νάσσος Κομιανός είναι κλειδί στην υπόθεση Μαζωνάκη, καθώς είχε επαφή με τη γιατρό κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης του τραγουδιστή.
  • Ο Κομιανός χρησιμοποίησε το γραφείο της γιατρού για σεμινάρια υπνοθεραπείας, παρουσιάζοντάς την ως "Doctor".
  • Η γιατρός έστειλε φωτογραφία του Μαζωνάκη στον υπνοθεραπευτή την ώρα της διαδικασίας, προκαλώντας ερωτήματα για την επικοινωνία τους.
  • Ο υπνοθεραπευτής είχε ραντεβού με τον Μαζωνάκη δύο ημέρες πριν τον θάνατό του και δήλωσε ότι ο τραγουδιστής ζητούσε βοήθεια.
  • Η επαγγελματική τους σχέση περιλάμβανε ανταλλαγή πελατών, με τον Κομιανό να αναφέρει ότι η γιατρός του έστελνε πελάτες μία ή δύο φορές το χρόνο.

Πρόσωπο - κλειδί στην υπόθεση Μαζωνάκη φαίνεται να είναι ο υπνοθεραπευτής που είχε επικοινωνία με τη γιατρό την ώρα που ο τραγουδιστής υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση. Ο άνθρωπος που έλαβε φωτογραφία του τραγουδιστή, λίγες ώρες πριν τον θάνατό του, μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star και έδωσε τη δική του εκδοχή για τη σχέση του με την κατηγορούμενη γιατρό. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία που φέρνει στο φως ο Βαγγέλης Γκούμας δείχνουν ότι οι δύο τους φαίνεται να είχαν στενότερη επαγγελματική συνεργασία απ’ ό,τι αρχικά παρουσιαζόταν.   

Όπως αποκαλύπτει το Star, ο υπνοθεραπευτής χρησιμοποιούσε το δεύτερο γραφείο του ζευγαριού στο Κολωνάκι για τη διοργάνωση σεμιναρίων, ενώ σε σχετική ανάρτηση παρουσίαζε τη 56χρονη ως «Doctor». Μάλιστα, το σεμινάριο υπνοθεραπείας που διαφήμιζε είχε κόστος 350 ευρώ το άτομο.

Μαζωνάκης: Πώς οι γιατροί καταχώρησαν με «τρικ» το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Υπόθεση Μαζωνάκη: Η επαγγελματική συνεργασία υπνοθεραπευτή - γιατρού

Η επαγγελματική αυτή σχέση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη στιγμή που η γιατρός ήταν εκείνη που έστειλε στον υπνοθεραπευτή τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα της πλασμαφαίρεσης. Τι ακριβώς είχε προηγηθεί, γιατί του έστειλε τη φωτογραφία και ποια ήταν η επικοινωνία τους εκείνες τις κρίσιμες ώρες; Ο ίδιος απάντησε, μιλώντας στην Κατερίνα Ρίστα. 

Αποκάλυψη για τον υπνοθεραπευτή και τη γιατρό: Αναρωτιόταν αν τέλειωσε η πλασμαφαίρεση στον Μαζωνάκη

«Εγώ είχα ραντεβού με τον Μαζωνάκη στις 5 η ώρα αυτό είναι όλο. Και λέω τελείωσε η διαδικασία; Προχωράει; Αυτό. Μετά έγιναν όλα τα ευτράπελα. 5 η ώρα εγώ τον περίμενα εδώ και ο άλλος πέθαινε…», λέει χαρακτηριστικά ο υπνοθεραπευτής Νάσσος Κομιανός.

Τη Δευτέρα 7/9 ο υπνωτιστής είχε ραντεβού με τον τραγουδιστή. Την Τρίτη 8/9 ο Μαζωνάκης πάει στο ιατρείο της 56χρονης. Την Τετάρτη 9/9 στη μία και 55 ο Μαζωνάκης πέρασε ξανά την πόρτα του ιατρείου στην Καρνεάδου για να κάνει τη θεραπεία. Το απόγευμα της ίδιας μέρας είχε ραντεβού για ύπνωση στην Κηφισιά. 

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«Πρώτη φορά τον είδα δύο μέρες πριν πεθάνει. Ζήταγε βοήθεια ο άνθρωπος είχε ανάγκη από βοήθεια», πρόσθεσε ο Κομιανός. 

Ο υπνοθεραπευτής, πριν ξεκινήσει τη συνεδρία φαίνεται να έθεσε μια κρίσιμη προϋπόθεση,

«Ούτε καφέ, ούτε ποτό, ούτε μ****. Απαράδεκτο. Πας να ανοίξεις το κουτί της ψυχής σου κάπου, δεν πας τοξικός, δεν πας φορτωμένος με τοξίνες…», έλεγε σε βίντεο.

Το ερώτημα είναι αν εκείνος ήταν το πρόσωπο που έστειλε στο ιατρείο της 56χρονης τον Μαζωνάκη για να «καθαρίσει» με πλασφαφαίρεση και να τον παραλάβει απαλλαγμένο από τοξίνες. 

Η σχέση του υπνοθεραπευτή με τη γιατρό: Η ανταλλαγή πελατών 

Η σχέση του υπνοθεραπευτή με τη γιατρό: Η ανταλλαγή πελατών 

Έβγαζαν φωτογραφίες μαζί και με άλλους συνεργάτες. Όταν έβρισκαν πρόσφορο έδαφος, ο ένας φαίνεται να έστελνε πελάτες στον άλλον.

«Ήμουνα συνεργάτης της. Εξωτερικός συνεργάτης. Μια φορά το χρόνο δύο φορές το χρόνο αυτή μου έστειλε πελάτες», ανέφερε στο Star.

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