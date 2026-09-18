Tο γνωστό φαινόμενο Dunning–Kruger είναι αρκετά πιο σύνθετο από τη δημοφιλή αντίληψη ότι «οι λιγότερο ικανοί θεωρούν τον εαυτό τους ιδιοφυΐα

Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συχνά εκφράζονται με τρόπο που υποδηλώνει ότι θεωρούν τον εαυτό τους πιο έξυπνο, πιο ικανό ή πιο «σωστό» από τους γύρω τους.

«Εγώ ξέρω καλύτερα από όλους»

Η απόλυτη σιγουριά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος διαθέτει και την αντίστοιχη γνώση ή ικανότητα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένα άτομο μπορεί να υπερεκτιμά τις γνώσεις του, επειδή δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τα όρια της κατανόησής του. Εδώ συνδέεται και η έννοια της μεταγνωστικής επίγνωσης, δηλαδή η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε τι γνωρίζουμε, τι δεν γνωρίζουμε και πότε ενδέχεται να κάνουμε λάθος.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι το γνωστό φαινόμενο Dunning–Kruger είναι αρκετά πιο σύνθετο από τη δημοφιλή αντίληψη ότι «οι λιγότερο ικανοί θεωρούν τον εαυτό τους ιδιοφυΐα».

«Αν ήσουν τόσο ικανός όσο εγώ, θα το είχες ήδη καταλάβει»

Σε αυτή την περίπτωση, η διαφωνία μετατρέπεται σε σύγκριση μεταξύ των δύο ανθρώπων. Αντί να εξετάζεται η ίδια η άποψη, ο ένας προσπαθεί να τοποθετήσει τον εαυτό του σε ανώτερη θέση, παρουσιάζοντας τον άλλον ως λιγότερο έξυπνο ή ικανό. Η ανάγκη να αισθάνεται κάποιος ξεχωριστός ή ανώτερος, αλλά και η τάση να υποτιμά τους γύρω του, έχουν μελετηθεί σε σχέση με τα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά. Έρευνες έχουν συνδέσει επίσης τέτοια χαρακτηριστικά με αυξημένη ανταγωνιστικότητα, δυσκολίες στην ενσυναίσθηση και προβλήματα στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις.

«Δεν με ενδιαφέρει τι νιώθεις. Εγώ απλώς λέω την αλήθεια»

Το να είναι κάποιος ειλικρινής δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να αγνοεί τα συναισθήματα των άλλων. Η άμεση επικοινωνία μπορεί να συνυπάρχει με τον σεβασμό και την ευαισθησία. Όταν, όμως, η «ειλικρίνεια» χρησιμοποιείται συνεχώς ως άλλοθι για προσβλητικά, απαξιωτικά ή σκληρά σχόλια, μπορεί να υποδηλώνει δυσκολία στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα λόγια επηρεάζουν τους άλλους.

Παράλληλα, η επιστημονική βιβλιογραφία δείχνει ότι η σχέση ανάμεσα στον ναρκισσισμό και την ενσυναίσθηση δεν είναι τόσο απλή. Κάποιος μπορεί να αντιλαμβάνεται σε γνωστικό επίπεδο τι αισθάνεται ένας άλλος άνθρωπος, χωρίς όμως να δείχνει την αντίστοιχη συναισθηματική ανταπόκριση ή διάθεση να ανταποκριθεί στις ανάγκες του.

«Όλοι κάνουν λάθος και μόνο εγώ βλέπω την πραγματικότητα»

Το να έχει κάποιος μια ισχυρή άποψη δεν αποτελεί από μόνο του πρόβλημα. Η δυσκολία εμφανίζεται όταν θεωρεί ότι η δική του οπτική είναι η μοναδική σωστή και ότι όποιος διαφωνεί είναι απλώς αδαής ή κατώτερος. Η άρνηση να εξετάσει κάποιος την πιθανότητα να έχει κάνει λάθος μπορεί να αποτελεί ένδειξη μιας ιδιαίτερα άκαμπτης στάσης.

Σε άτομα με έντονα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, η πολύ θετική εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους μπορεί να συνοδεύεται από έντονη ανάγκη να την προστατεύουν.

Πηγή άρθρου MyLife.com.cy