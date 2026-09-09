Κάποιοι άνθρωποι απλώς έλκονται περισσότερο από το καινούργιο, το ρίσκο και την ικανοποίηση των επιθυμιών τους, ακόμη και όταν βρίσκονται ήδη σε σχέση

Στον κόσμο αρέσει να λέει τη φράση: «όποιος απατά μία φορά, θα απατά πάντα». Μια μελέτη παρακολούθησε 484 άτομα σε διάφορες σχέσεις, προκειμένου να διαπιστώσει αν η άποψη αυτή ευσταθεί στην πραγματικότητα. Η απάντηση είναι «ναι», ως επί το πλείστον — αν και με ορισμένες επιφυλάξεις.

Κλινικοί ψυχολόγοι του Πανεπιστημίου του Ντένβερ παρακολούθησαν 484 νεαρούς ενήλικες στις ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας μια σειρά ερωτηματολογίων για να εξετάσουν τη συμπεριφορά τους στις σχέσεις κατά τη διάρκεια διαδοχικών δεσμών. Με λίγα λόγια: όσοι απατούν έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να απατήσουν ξανά στην επόμενη σχέση τους.

Όσοι πέφτουν θύματα απιστίας —ή έστω την υποψιάζονται— έχουν δύο έως τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να βρεθούν ξανά στην ίδια θέση. Περίπου το 40% των ανύπαντρων ζευγαριών που συμμετείχαν στη μελέτη ανέφερε περιστατικά απιστίας. «Το παρελθόν παίζει ρόλο στις σχέσεις», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Kayla Knopp. «Οι πράξεις μας σε κάθε στάδιο της ερωτικής μας πορείας καταλήγουν να επηρεάζουν όσα ακολουθούν».

Το θέμα όμως είναι το εξής: άνδρες και γυναίκες είχαν τις ίδιες πιθανότητες είτε να απατήσουν είτε να απατηθούν. Η προσέγγιση της απιστίας με βάση το φύλο —ότι δηλαδή η απιστία είναι κάτι που κάνουν οι άνδρες, ενώ το να υποφέρουν είναι κάτι που βιώνουν οι γυναίκες— δεν επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα.

Το ρητό «όποιος απατά μία φορά, απατά πάντα» δεν είναι εντελώς λανθασμένο, σύμφωνα με την επιστήμη.

Οι ερευνητές έχουν συσχετίσει την κατ' εξακολούθηση απιστία με ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως η χαμηλή ευσυνειδησία, η έντονη αναζήτηση συγκινήσεων και τα υψηλότερα επίπεδα ναρκισσισμού, ψυχοπάθειας και μακιαβελισμού. Ορισμένοι άνθρωποι απλώς έλκονται περισσότερο από το καινούργιο, το ρίσκο και την ικανοποίηση των επιθυμιών τους, ακόμη και όταν βρίσκονται ήδη σε σχέση.

Ο τύπος δεσμού μπορεί επίσης να παίξει ρόλο. Άτομα με αγχώδη τύπο δεσμού ενδέχεται να απατήσουν, καθώς αναζητούν επιβεβαίωση ή προσπαθούν να αποδείξουν ότι εξακολουθούν να είναι περιζήτητα. Η αλλαγή συντρόφου δεν αλλάζει απαραίτητα τις συνήθειες που κάποιος μεταφέρει στην επόμενη σχέση.

Η Knopp φρόντισε να παρουσιάσει τα ευρήματα ως στατιστική πιθανότητα και όχι ως μοίρα. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ξεφεύγουν από αυτά τα πρότυπα», δήλωσε. Στόχος της μελέτης ήταν να εντοπιστούν οι παράγοντες κινδύνου, όχι να αποκλειστεί οριστικά κανείς.

Επομένως, η άποψη «όποιος απατά μία φορά, θα απατά πάντα» είναι κάπως υπερβολική. Μια πιο ακριβής διατύπωση θα ήταν: όποιος απατά μία φορά, έχει σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες να το ξανακάνει. Δυστυχώς, δεν είναι τόσο εύηχη φράση. Αλλά επιστημονικά είναι πολύ πιο ορθή.