Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Πριγκίπισσα Κέιτ συνόδευσαν τον πρωτότοκο γιο τους κατά την πρώτη του μέρα στο Eton College/ βίντεο ΑΡ

Ο πρίγκιπας George ξεκίνησε τη φοίτησή του στο Eton College, με τον φωτογραφικό φακό να καταγράφει την πρώτη του μέρα στο κολλέγιο.

Οι γονείς του, πρίγκιπας Ουίλιαμ και πριγκίπισσα Κέιτ, τον συνόδευσαν στο ιστορικό βρετανικό σχολείο. Τώρα, ξεκινά για τον 13χρονο πρίγκιπα ένα νέο κεφάλαιο στην εκπαίδευση και την καθημερινότητά του.

Πρώτη μέρα του πρίγκιπα Τζορτζ στο Eton/ Adrian Dennis/Pool Photo via AP

Την οικογένεια υποδέχτηκαν στην αυλή του σχολείου ο Simon Henderson, διευθυντής του σχολείου και ο Sir Nicholas Coleridge, πρύτανης του Eton και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Πρώτη μέρα του πρίγκιπα Τζορτζ στο Eton/ Adrian Dennis/Pool Photo via AP

Η μετάβαση στο Eton αφορά τόσο στην εκπαιδευτική του πορεία όσο και τον τρόπο ζωής του. Ο Τζορτζ αφήνει πίσω του το Lambrook School, όπου φοιτούσε έως τώρα μαζί με τα δύο μικρότερα αδέλφια του, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις και περνά για πρώτη φορά σε διαφορετικό σχολικό περιβάλλον από εκείνο της οικογένειάς του.

Πρώτη μέρα του πρίγκιπα Τζορτζ στο Eton/ Adrian Dennis/Pool Photo via AP

Και οι τρεις τους πάντως ήταν χαμογελαστοί κι έδειχναν χαρούμενοι. Οι δύο πρίγκιπες φορούσαν κουστούμι, πουκάμισο και γραβάτα. Η Κέιτ Μίντλετον φορούσε μακρυμάνικο φόρεμα σε κυπαρισί χρώμα και γόβες. Η βροχερή μέρα ανάγκασε την οικογένεια να μετακινηθεί υπό την προστασία ομπρέλας.

Κέιτ και Ουίλιαμ με τον πρωτότοκο γιο τους κατά την πρώτη του μέρα στο Eton/ Adrian Dennis/Pool Photo via AP

Εton College: H καθημερινότητα ενός Etonian και οι αυστηροί κανόνες

Το Eton College βρίσκεται κοντά στο κάστρο του Γουίνδσορ και ιδρύθηκε το 1440. Θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά και ιστορικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας κι έχει σαφή σύνδεση με την ιστορία της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Στο ίδιο σχολείο είχαν φοιτήσει στο παρελθόν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι.

Η καθημερινή ζωή στο Eton College είναι ένα προσεκτικά σχεδιασμένο μείγμα αυστηρής ακαδημαϊκής πειθαρχίας, παραδοσιακών τελετουργικών και έντονης κοινωνικής ζωής μέσα στα οικοτροφεία Eton College Boarding. Οι μαθητές ζουν σε ένα περιβάλλον γεμάτο υποχρεώσεις, το οποίο όμως τους προσφέρει και μεγάλη ανεξαρτησία.

Το τυπικό καθημερινό πρόγραμμα ενός Etonian ξεκινά πολύ πρωί. Ο κάθε μαθητής έχει το δικό του δωμάτιο. Μετά το πρωινό στην τραπεζαρία του κάθε οικοτροφείου ξεκινά το ακαδημαϊκό πρόγραμμα, με επτά μαθήματα καθημερινά, διάρκειας 45 λεπτών. Το πρώτο διάλειμμά τους γίνεται γύρω στις 12:00 και είναι διάρκειας 25 λεπτών. Η μέρα συνεχίζεται με το δεύτερο μπλοκ μαθημάτων μέχρι το μεσημεριανό γεύμα.

Από τις 14:30 και μετά ξεκινά το αθλητικό πρόγραμμα.Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να αθλούνται σχεδόν καθημερινά (κωπηλασία, ποδόσφαιρο, ράγκμπι ή τα παραδοσιακά παιχνίδια όπως το Wall Game).

Μετά τα αθλήματα, υπάρχει ελεύθερος χρόνος (γνωστός ως messing). Τα αγόρια μπορούν να χαλαρώσουν στις κουζίνες του σπιτιού τους, να φτιάξουν σνακ ή να βγουν για μια σύντομη βόλτα στα μαγαζιά της γύρω περιοχής (πάντα φορώντας το φράκο τους). Το τελευταίο επίσημο γεύμα της ημέρας στο οικοτροφείο είναι στις 19:30.

Aπό τις 20:00 έως τις 21:30, οι μαθητέςμελετούν αποκλειστικά στα δωμάτιά τους. Αν και υπάρχει ελευθερία, οι καθηγητές κάνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους για να βεβαιωθούν ότι όλοι διαβάζουν. Από τις.21:30 έως τις 22:00, τα φώτα σβήνουν για το βραδινό ύπνο.

Η Κυριακή είναι η μοναδική ημέρα χαλάρωσης για τους Etonians. Οι μαθητές μπορούν να κοιμηθούν λίγο παραπάνω, είναι όμως υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν την κυριακάτικη λειτουργία στην εκκλησία, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο τον διαχειρίζονται ελεύθερα μόνοι τους. Το Σάββατο περιλαμβάνει κανονικά κάποια μαθήματα το πρωί και επίσημους αθλητικούς αγώνες το απόγευμα.

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές για τον πρίγκιπα Τζορτζ είναι ότι θα διαμένει στις εγκαταστάσεις του σχολείου ως εσωτερικός μαθητής. Στον επίσημο λογαριασμό του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας στο instagram δημοσιεύτηκαν τρεις φωτογραφίες του πρίγκιπα Τζορτζ με την επίσημη εμφάνιση του Eton. Oι μαθητές εκεί φορούν φράκο,γιλέκο, λευκό πουκάμισο, σκληρό γιακά και ριγέ παντελόνι.

To Εton College/ Adrian Dennis/Pool Photo via AP

Ο θείος του Τζορτζ, Πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος φοίτησε στο Eton από το 1998, είχε αναφερθεί στην πολυπλοκότητα της σχολικής αυτής στολής στα απομνημονεύματά του το 2023. «Δεν ήξερα καν πώς να ντύνομαι το πρωί», έγραφε ο Χάρι στο Spare.

Πρώτη μέρα του πρίγκιπα Τζορτζ στο Eton/ Adrian Dennis/Pool Photo via AP

«Κάθε κάτοικος του Eton ήταν υποχρεωμένος να φοράει μαύρο φράκο, λευκό πουκάμισο χωρίς γιακά, λευκό σκληρό γιακά καρφωμένο στο πουκάμισο με τρουκ - καθώς και ριγέ παντελόνι, βαριά μαύρα παπούτσια και γραβάτα που δεν ήταν γραβάτα, περισσότερο σαν μια λωρίδα υφάσματος διπλωμένη στο λευκό αποσπώμενο γιακά», είχε περιγράψει.

Ο Δούκας του Σάσεξ, ο οποίος θα γιορτάσει τα 42α γενέθλιά του την επόμενη εβδομάδα, είχε πει ότι «του πήρε μια αιωνιότητα» για να ντυθεί το πρώτο του πρωί στο σχολείο.