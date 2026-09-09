Πρίγκιπας Τζορτζ: Οι κανόνες του περίφημου Eton College όπου θα φοιτήσει

Πρώτη μέρα στο ιστορικό βρετανικό σχολείο- Τον συνόδευσαν οι γονείς του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.26 , 12:31 Λιονέλ Μέσι: γίνεται ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας στην Ισπανία
09.09.26 , 12:22 Η Hyundai παίζει μεγάλη μπάλα
09.09.26 , 12:19 First Dates: Η γλώσσα του έρωτα και το «Ρεσπεκτάρω» - Τι σημαίνει;
09.09.26 , 12:08 Βρέθηκε ο «Φαιδώργιος» που έγινε viral από την παιδική τούρτα
09.09.26 , 12:01 Πολυχρονίδης: Backstage βίντεο από τα γυρίσματα για το trailer του 1% Club
09.09.26 , 12:00 Aυτά είναι τα διατροφικά λάθη που κάνεις, αν και πηγαίνεις γυμναστήριο
09.09.26 , 11:48 Ιωάννα Τούνη: Η επική απάντηση στον Μητσοτάκη με ένα… σκόρδο
09.09.26 , 11:43 Η Mazda στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
09.09.26 , 11:29 «Βραχιολάκι» σε όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία
09.09.26 , 11:20 Δίκη Βαλυράκη: Την ενοχή των κατηγορουμένων ζήτησε ο εισαγγελέας
09.09.26 , 11:15 Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο Nissan PIXO ξεκίνησε
09.09.26 , 11:00 Όταν η γυναίκα γίνεται χρώμα: Η Αλεξία Κουδιγκέλη στη Θεσσαλονίκη
09.09.26 , 10:59 Νεκρή σε τροχαίο η 22χρονη αθλήτρια στίβου
09.09.26 , 10:55 Σμαράγδα Καρύδη: «Έχω συγχωρήσει απιστία και ήταν λάθος μου»
09.09.26 , 10:49 Πρίγκιπας Tζορτζ: Πρώτη μέρα του 13χρονου στο Eton College
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση θερμοκρασίας
Κατερίνα Καινούργιου: Νέο hair look για την παρουσιάστρια!
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
Βρέθηκε ο «Φαιδώργιος» που έγινε viral από την παιδική τούρτα
Πρίγκιπας Tζορτζ: Πρώτη μέρα του 13χρονου στο Eton College
Ιωάννα Τούνη: Η επική απάντηση στον Μητσοτάκη με ένα… σκόρδο
Νεκρή σε τροχαίο η 22χρονη αθλήτρια στίβου
Η Εύα έπιασε… κουτάλα: Η μαγειρική δημιουργία που εντυπωσίασε τη Λασκαράκη
Αθηνά Οικονομάκου: Το ύψος, η ηλικία, η καταγωγή, οι δύο γάμοι & τα παιδιά
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Πριγκίπισσα Κέιτ συνόδευσαν τον πρωτότοκο γιο τους κατά την πρώτη του μέρα στο Eton College/ βίντεο ΑΡ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρίγκιπας Τζορτζ ξεκίνησε τη φοίτησή του στο Eton College, συνοδευόμενος από τους γονείς του, πρίγκιπα Ουίλιαμ και πριγκίπισσα Κέιτ.
  • Το Eton College είναι ένα ιστορικό σχολείο, γνωστό για την αυστηρή ακαδημαϊκή πειθαρχία και την κοινωνική ζωή των μαθητών.
  • Ο Τζορτζ αφήνει πίσω το Lambrook School και θα διαμένει ως εσωτερικός μαθητής στο Eton.
  • Η καθημερινότητα περιλαμβάνει επτά μαθήματα, αθλητικές δραστηριότητες και μελέτη στα δωμάτια.
  • Οι μαθητές φορούν επίσημη στολή, περιλαμβάνοντας φράκο και ριγέ παντελόνι, με αυστηρούς κανόνες για την εμφάνιση.

Ο πρίγκιπας George ξεκίνησε τη φοίτησή του στο Eton College, με τον φωτογραφικό φακό να καταγράφει την πρώτη του μέρα στο κολλέγιο.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ έγινε 13 ετών - Το νέο πορτρέτο του

Οι γονείς του, πρίγκιπας Ουίλιαμ και πριγκίπισσα Κέιτ, τον συνόδευσαν στο ιστορικό βρετανικό σχολείο. Τώρα, ξεκινά για τον 13χρονο πρίγκιπα ένα νέο κεφάλαιο στην εκπαίδευση και την καθημερινότητά του. 

Πρώτη μέρα του πρίγκιπα Τζορτζ στο Eton/ Adrian Dennis/Pool Photo via AP

Πρώτη μέρα του πρίγκιπα Τζορτζ στο Eton/ Adrian Dennis/Pool Photo via AP

Την οικογένεια υποδέχτηκαν στην αυλή του σχολείου ο Simon Henderson, διευθυντής του σχολείου και ο Sir Nicholas Coleridge, πρύτανης του Eton και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Πρώτη μέρα του πρίγκιπα Τζορτζ στο Eton/ Adrian Dennis/Pool Photo via AP

Πρώτη μέρα του πρίγκιπα Τζορτζ στο Eton/ Adrian Dennis/Pool Photo via AP

Η μετάβαση στο Eton αφορά τόσο στην εκπαιδευτική του πορεία όσο και τον τρόπο ζωής του. Ο Τζορτζ αφήνει πίσω του το Lambrook School, όπου φοιτούσε έως τώρα μαζί με τα δύο μικρότερα αδέλφια του, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις και περνά για πρώτη φορά σε διαφορετικό σχολικό περιβάλλον από εκείνο της οικογένειάς του.

Πρώτη μέρα του πρίγκιπα Τζορτζ στο Eton/ Adrian Dennis/Pool Photo via AP

Πρώτη μέρα του πρίγκιπα Τζορτζ στο Eton/ Adrian Dennis/Pool Photo via AP

Και οι τρεις τους πάντως ήταν χαμογελαστοί κι έδειχναν χαρούμενοι. Οι δύο πρίγκιπες φορούσαν κουστούμι, πουκάμισο και γραβάτα. Η Κέιτ Μίντλετον φορούσε μακρυμάνικο φόρεμα σε κυπαρισί χρώμα και γόβες. Η βροχερή μέρα ανάγκασε την οικογένεια να μετακινηθεί υπό την προστασία ομπρέλας. 

Κέιτ και Ουίλιαμ με τον πρωτότοκο γιο τους κατά την πρώτη του μέρα στο Eton/ Adrian Dennis/Pool Photo via AP

 Κέιτ και Ουίλιαμ με τον πρωτότοκο γιο τους κατά την πρώτη του μέρα στο Eton/ Adrian Dennis/Pool Photo via AP

Εton College: H καθημερινότητα ενός Etonian και οι αυστηροί κανόνες

Το Eton College βρίσκεται κοντά στο κάστρο του Γουίνδσορ και ιδρύθηκε το 1440. Θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά και ιστορικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας κι έχει σαφή σύνδεση με την ιστορία της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Στο ίδιο σχολείο είχαν φοιτήσει στο παρελθόν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι.

Η καθημερινή ζωή στο Eton College είναι ένα προσεκτικά σχεδιασμένο μείγμα αυστηρής ακαδημαϊκής πειθαρχίας, παραδοσιακών τελετουργικών και έντονης κοινωνικής ζωής μέσα στα οικοτροφεία Eton College Boarding. Οι μαθητές ζουν σε ένα περιβάλλον γεμάτο υποχρεώσεις, το οποίο όμως τους προσφέρει και μεγάλη ανεξαρτησία.

Το τυπικό καθημερινό πρόγραμμα ενός Etonian ξεκινά πολύ πρωί. Ο κάθε μαθητής έχει το δικό του δωμάτιο. Μετά το πρωινό στην τραπεζαρία του κάθε οικοτροφείου ξεκινά το ακαδημαϊκό πρόγραμμα, με επτά μαθήματα καθημερινά, διάρκειας 45 λεπτών. Το πρώτο διάλειμμά τους γίνεται γύρω στις 12:00 και είναι διάρκειας 25 λεπτών. Η μέρα συνεχίζεται με το δεύτερο μπλοκ μαθημάτων μέχρι το μεσημεριανό γεύμα.

Από τις 14:30 και μετά ξεκινά το αθλητικό πρόγραμμα.Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να αθλούνται σχεδόν καθημερινά (κωπηλασία, ποδόσφαιρο, ράγκμπι ή τα παραδοσιακά παιχνίδια όπως το Wall Game). 

Μετά τα αθλήματα, υπάρχει ελεύθερος χρόνος (γνωστός ως messing). Τα αγόρια μπορούν να χαλαρώσουν στις κουζίνες του σπιτιού τους, να φτιάξουν σνακ ή να βγουν για μια σύντομη βόλτα στα μαγαζιά της γύρω περιοχής (πάντα φορώντας το φράκο τους).  Το τελευταίο επίσημο γεύμα της ημέρας στο οικοτροφείο είναι στις 19:30.

Aπό τις 20:00 έως τις 21:30, οι μαθητέςμελετούν αποκλειστικά στα δωμάτιά τους. Αν και υπάρχει ελευθερία, οι καθηγητές κάνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους για να βεβαιωθούν ότι όλοι διαβάζουν. Από τις.21:30 έως τις 22:00, τα φώτα σβήνουν για το βραδινό ύπνο.

Η Κυριακή είναι η μοναδική ημέρα χαλάρωσης για τους Etonians. Οι μαθητές μπορούν να κοιμηθούν λίγο παραπάνω, είναι όμως υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν την κυριακάτικη λειτουργία στην εκκλησία, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο τον διαχειρίζονται ελεύθερα μόνοι τους. Το Σάββατο περιλαμβάνει κανονικά κάποια μαθήματα το πρωί και επίσημους αθλητικούς αγώνες το απόγευμα.

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές για τον πρίγκιπα Τζορτζ είναι ότι θα διαμένει στις εγκαταστάσεις του σχολείου ως εσωτερικός μαθητής.  Στον επίσημο λογαριασμό του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας στο instagram δημοσιεύτηκαν τρεις φωτογραφίες του πρίγκιπα Τζορτζ με την επίσημη εμφάνιση του Eton. Oι μαθητές εκεί φορούν φράκο,γιλέκο, λευκό πουκάμισο, σκληρό γιακά και ριγέ παντελόνι. 

To Εton College/ Adrian Dennis/Pool Photo via AP

To Εton College/ Adrian Dennis/Pool Photo via AP

Ο θείος του Τζορτζ, Πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος φοίτησε στο Eton από το 1998, είχε αναφερθεί στην πολυπλοκότητα της σχολικής αυτής στολής στα απομνημονεύματά του το 2023. «Δεν ήξερα καν πώς να ντύνομαι το πρωί», έγραφε ο Χάρι στο Spare.

Πρώτη μέρα του πρίγκιπα Τζορτζ στο Eton/ Adrian Dennis/Pool Photo via AP

Πρώτη μέρα του πρίγκιπα Τζορτζ στο Eton/ Adrian Dennis/Pool Photo via AP

 «Κάθε κάτοικος του Eton ήταν υποχρεωμένος να φοράει μαύρο φράκο, λευκό πουκάμισο χωρίς γιακά, λευκό σκληρό γιακά καρφωμένο στο πουκάμισο με τρουκ - καθώς και ριγέ παντελόνι, βαριά μαύρα παπούτσια και γραβάτα που δεν ήταν γραβάτα, περισσότερο σαν μια λωρίδα υφάσματος διπλωμένη στο λευκό αποσπώμενο γιακά», είχε περιγράψει. 

Ο Δούκας του Σάσεξ, ο οποίος θα γιορτάσει τα 42α γενέθλιά του την επόμενη εβδομάδα, είχε πει ότι «του πήρε μια αιωνιότητα» για να ντυθεί το πρώτο του πρωί στο σχολείο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΖΟΡΤΖ
 |
ΚΟΛΛΕΓΙΟ
 |
ΔΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ CAMBRIDGE
 |
ΚΕΙΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ
 |
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΙΛΙΑΜ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πολυχρονίδης: Backstage βίντεο από τα γυρίσματα για το trailer του 1% Club
Celebrities & Gossip Νεα
Πολυχρονίδης: Backstage βίντεο από τα γυρίσματα για το trailer του 1% Club
Ιωάννα Τούνη - Κυριάκος Μητσοτάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Η επική απάντηση στον Μητσοτάκη με ένα… σκόρδο
Σμαράγδα Καρύδη
Celebrities & Gossip Νεα
Σμαράγδα Καρύδη: «Έχω συγχωρήσει απιστία και ήταν λάθος μου»
Σταματίνα Τσιμτσιλή
Celebrities & Gossip Νεα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Κολωνία
Κρουζ- Μπαρδέμ: Η λαμπερή εμφάνιση του ζευγαριού στο Φεστιβάλ της Βενετίας
Celebrities & Gossip Νεα
Κρουζ- Μπαρδέμ: Η λαμπερή εμφάνιση του ζευγαριού στο Φεστιβάλ της Βενετίας
Μάρκος Σεφερλής
Celebrities & Gossip Νεα
Μάρκος Σεφερλής: Η μακροσκελής ανάρτηση για τα 58α γενέθλιά του
Αθηνά Οικονομάκου
Celebrities & Gossip Νεα
Αθηνά Οικονομάκου: Το ύψος, η ηλικία, η καταγωγή, οι δύο γάμοι & τα παιδιά
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Ντορεττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδακης
Celebrities & Gossip Νεα
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top