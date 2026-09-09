Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Το κομμένο διαβατήριο, τα οστά και η κινεζική μαφία

Νέα τροπή στο θρίλερ - Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

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Νέα δεδομένα περιπλέκουν ακόμα περισσότερο το θρίλερ της εξαφάνισης της Κινέζας μεταφράστριας, Γιου Τινγκ, καθώς μέσα σε λίγες ώρες εντοπίστηκαν και άλλα ευρήματα στην Αθήνα. Η 50χρονη, που ασχολούταν με μεσιτικά και είχε εξαφανιστεί στις 20 Μαΐου 2026 από την Αρτέμιδα, εξακολουθεί να αγνοείται.

Εξαφάνιση Κινέζας: Βρέθηκε κομμένο το διαβατήριό της στο Άλσος Γαλατσίου

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον το κινητό της τηλέφωνο, το διαβατήριό της που βρέθηκε στο Άλσος Γαλατσίου, αλλά και σακούλες με ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν στην Αλεπότρυπα της Άνω Κυψέλης.

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Το κομμένο διαβατήριο, τα οστά και η κινεζική μαφία

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επιβεβαίωση ότι τα οστά ανήκουν στην αγνοούμενη γυναίκα.

Εξαφάνιση Κινέζας: Το κινητό που «ταξίδευε» σε όλη την Ελλάδα

Ένα από τα πρώτα στοιχεία που προβλημάτισαν τις Αρχές ήταν τα στίγματα του κινητού τηλεφώνου της 50χρονης. Το τηλέφωνο εξέπεμπε κατά διαστήματα από διαφορετικές περιοχές της χώρας, με στίγματα στη Λακωνία και τη Λέσβο. 

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Βρέθηκε το κινητό της στο κέντρο της Αθήνας

Σε έρευνα στη Μυτιλήνη, μάλιστα, δεν εντοπίστηκε ίχνος της αγνοούμενης, αλλά ένα ερειπωμένο σπίτι στο σημείο που έδειχνε να είχε εκπέμψει σήμα το κινητό τηε. 

Τελικά, το κινητό εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας. Ο άνθρωπος που το είχε στην κατοχή του φέρεται να ανέφερε ότι το βρήκε πεταμένο, τοποθέτησε τη δική του κάρτα SIM και το κράτησε.

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Το κομμένο διαβατήριο, τα οστά και η κινεζική μαφία

Ο σύζυγος της Γιου Τινγκ έχει αναφέρει ότι το κινητό βρέθηκε στην Πλατεία Αμερικής, ενώ το διαβατήριο στο Γαλάτσι.

Εξαφάνιση Λούτσα: Το άγνωστο ραντεβού, το πρατήριο καυσίμων και τα χρέη

«Το τηλέφωνο της βρέθηκε στην πλατεία Αμερικής και το διαβατήριο στο Γαλάτσι. Είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα μακριά. Το σημείο της πλατείας Αμερικής συμπίπτει περισσότερο με το πλάνο της ημέρας της. Είχε να πάει σε εκείνο το ραντεβού», δήλωσε ο σύζυγός στο Mega.

Εξαφάνιση Κινέζας: Το διαβατήριο σε λωρίδες

Το πιο σημαντικό νέο εύρημα ήταν το διαβατήριο της Γιου Τινγκ, το οποίο εντοπίστηκε στο Άλσος Γαλατσίου.

Το έγγραφο είχε κοπεί σε 22 λωρίδες. Σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί, τμήματά του έμοιαζαν να έχουν περάσει από καταστροφέα εγγράφων, ενώ υπήρχαν και κομμάτια που ήταν πιο άτσαλα κομμένα.

Θρίλερ στην Κυψέλη: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά στην Αλεπότρυπα

Κοντά στο σημείο βρέθηκαν κομμάτια χαρτιού και ταινία διπλής όψεως, επίσης, τεμαχισμένα σε λωρίδες. Τα αντικείμενα εντοπίστηκαν ανάμεσα σε δύο κρουνούς, σε σημείο όπου είχε πραγματοποιηθεί και προηγούμενη έρευνα της Αστυνομίας.

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Το κομμένο διαβατήριο, τα οστά και η κινεζική μαφία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το πότε βρέθηκε το διαβατήριο. Ο δικηγόρος του συζύγου της αγνοούμενης, Αναστάσιος Ντούγκας, μιλώντας στο Mega, ανέφερε ότι τον Αύγουστο ο Δήμος είχε κάνει εργασίες στην περιοχή.

«Λίγες μέρες πριν από τον Δεκαπενταύγουστο, στο συγκεκριμένο σημείο, κοντά στο οποίο βρέθηκε το διαβατήριο, ο Δήμος είχε καθαρίσει τα ξερά χόρτα, οπότε ένα σημαντικό στοιχείο είναι το πότε πετάχτηκε το διαβατήριο. Αν βγήκε στην επιφάνεια μετά τον καθαρισμό. Σίγουρα το διαβατήριο είναι επιμελώς κομμένο και πεταμένο. Δεν ξέρουμε αν βρισκόταν πρώτα σε κάποια σακούλα και κάποιο ζώο το έβγαλε στην επιφάνεια», είπε

Εξαφάνιση Κινέζας: Τα ανθρώπινα οστά στην Αλεπότρυπα

Λίγες ώρες αργότερα, σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων, εντοπίστηκαν στην Αλεπότρυπα της Άνω Κυψέλης σακούλες με ανθρώπινα οστά. Ανάμεσα στα ευρήματα υπήρχε κι ένα κρανίο.

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Το κομμένο διαβατήριο, τα οστά και η κινεζική μαφία

Οι Αρχές εξετάζουν τα οστά, προκειμένου να προσδιοριστούν στοιχεία όπως το φύλο, την ηλικία και τον χρόνο θανάτου, ενώ ιδιαίτερη σημασία θα έχουν οι εργαστηριακές εξετάσεις για πιθανή ταυτοποίηση. 

Η εξαφάνιση της Γιου Τινγκ βρίσκεται μεταξύ των υποθέσεων που εξετάζονται. Ωστόσο, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τα οστά ανήκουν στην 50χρονη.

Η απάντηση αναμένεται από τις εγκληματολογικές εξετάσεις και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα διαθέσιμα στοιχεία από τις ανοιχτές υποθέσεις εξαφανίσεων.

Εξαφάνιση Κινέζας: Η «μέθοδος της κινεζικής μαφίας» και το ερώτημα για τη σορό

Το εύρημα των ανθρώπινων οστών στην Αλεπότρυπα έχει προκαλέσει ένα ακόμα ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσουν οι αρχές. Θα μπορούσε μια σορός να έχει υποστεί τόσο μεγάλη αποσύνθεση μέσα σε περίπου τέσσερις μήνες;

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Το κομμένο διαβατήριο, τα οστά και η κινεζική μαφία

Υπό φυσιολογικές συνθήκες όχι». Όμως το τμήμα Ανθρωποκτονιών ερευνά πλέον πρακτικές που χρησιμοποιούνται διαχρονικά τόσο από την κινεζική μαφία, όσο και από άλλες εγκληματικές οργανώσεις σε όλον τον κόσμο. 

Στις πρακτικές αυτές, όταν μια εγκληματική οργάνωση, θέλει να εξαφανίσει μια σορό, χρησιμοποιεί ισχυρά χημικά, τα οποία μπορούν να αποσυνθέσουν ένα πτώμα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. 

Εξαφάνιση Κινέζας: Η νέα κατάθεση της πεθεράς

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει βρεθεί και η πεθερά της Γιου Τινγκ, η οποία κλήθηκε εκ νέου για κατάθεση στα τέλη Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον σύζυγο της αγνοούμενης, οι ερωτήσεις αφορούσαν επαγγελματικό ταξίδι που είχαν πραγματοποιήσει μαζί οι δύο γυναίκες στην Αλβανία.

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Το κομμένο διαβατήριο, τα οστά και η κινεζική μαφία

«Από όσο γνωρίζω από τη μητέρα μου, τη ρώτησαν για το ταξίδι στην Αλβανία και απάντησε αυτά, πότε πήγαν κλπ. Δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρήθηκε τόσο σημαντική η μαρτυρία της», δήλωσε.

Εξαφάνιση Κινέζας: Τρία σημεία στην Αθήνα

Πλέον, τρία σημεία συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση, η Πλατεία Αμερικής, όπου βρέθηκε το κινητό, το Άλσος Γαλατσίου, όπου εντοπίστηκε το κομμένο διαβατήριο, και η Αλεπότρυπα στην Άνω Κυψέλη, όπου βρέθηκαν τα ανθρώπινα οστά.

Το εάν τα σημεία αυτά συνδέονται μεταξύ τους είναι κάτι που καλούνται να διαπιστώσουν οι Αρχές.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το υλικό που έχει μεταδοθεί, η έρευνα έγινε και στο Καρπενήσι, όπου το κινητό της Γιου Τινγκ είχε δώσει στίγμα για τελευταία φορά σε χοιροστάσιο. Σύμφωνα με το Open, ο χώρος έμοιαζε εγκαταλελειμμένος, όμως οι κλειδαριές εμφανίζονταν καινούργιες.

Στην περιοχή εντοπίστηκε επίσης θερμοκήπιο και ένα φυτό που, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο ρεπορτάζ, κρίθηκε ότι χρήζει περαιτέρω εξέτασης από την Αστυνομία.

Το βασικό ερώτημα, τέσσερις μήνες μετά την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ, παραμένει αναπάντητο. Τι συνέβη τελικά στην 50χρονη;

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