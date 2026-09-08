Κατερίνα Καινούργιου: Νέο hair look για την παρουσιάστρια!

Τι είχε πει πριν δύο μήνες για τη γέννηση της κόρης της/ βίντεο από Καλύτερα δε γίνεται

Μια αλλαγή που παρατήρησε στα μαλλιά της μετά την εγκυμοσύνη αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από μια νέα ανάρτησή της στο Instagram.

Η παρουσιάστρια, μετά την επιστροφή της από το Παρίσι, όπου ταξίδεψε μαζί με τον σύζυγο και την κόρη της, έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τη νέα τηλεοπτική σεζόν και την πρεμιέρα της εκπομπής της.

Στο πλαίσιο αυτό, επισκέφθηκε την κομμώτριά της για ένα… hair refresh και φυσικά, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την αλλαγή που έχει παρατηρήσει στα μαλλιά της μετά τη γέννηση της κόρης της.

«Δεν ξέρω για εσάς φίλες μου, αλλά μετά την εγκυμοσύνη τα μαλλιά μου έχουν αραιώσει αρκετά… Και κάπου εδώ ήρθε η κατάλληλη στιγμή για ένα little hair refresh. Μόλις ήρθα στην κουμπαρούλα μου για να τα γεμίσουμε με tapes και να μπούμε στη new season με άλλο μαλλί. Stay tuned», έγραψε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Δες τη φωτογραφία που ανήρτησε στο Instagram η Κατερίνα Καινούργιου:



