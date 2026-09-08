Πούμπουρας: «Έχω επιλέξει συνειδητά να απέχω από την τηλεόραση»

«Πήρα αυτά που ήθελα, έμαθα, πάλεψα, κέρδισα και έχασα»

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Πούμπουρας: «Έχω επιλέξει Nα Aπέχω Aπό Tην Τηλεόραση»
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Την επιλογή του να απομακρυνθεί από την τηλεόραση και να κλείσει έναν σημαντικό κύκλο της επαγγελματικής του πορείας σχολίασε ο Σάββας Πούμπουρας, το μεσημέρι της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Π.Ο.Π Μαγειρική».

Ο παρουσιαστής βρέθηκε απέναντι στον Ανδρέα Λαγό και μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με την τηλεόραση, αλλά και για τους λόγους που τον οδήγησαν να πάρει την απόφαση να αποχωρήσει. Όπως ξεκαθάρισε, πρόκειται για μια απολύτως συνειδητή επιλογή, για την οποία δεν έχει μετανιώσει.

πουμπυρας

«Το ταξίδι στην τηλεόραση ξεκίνησε το 2008, έχοντας κάνει ήδη ένα διαφημιστικό για το Euro 2004. Ήταν με τη Ναταλία Γερμανού το “Μες στην καλή χαρά” που με πήραν τηλέφωνο και τους είπα “αν περνάμε ωραία, ρε παιδιά, να ‘ρθω”. Δεν το ‘χα στο μυαλό μου ποτέ αυτό» ανέφερε αρχικά.

Ο ίδιος θυμήθηκε πως πριν από την τηλεόραση δεν είχε συγκεκριμένα όνειρα για την πορεία που θα ακολουθούσε, αλλά απλώς απολάμβανε την καθημερινότητά του και εργαζόταν σε χώρους εστίασης και διασκέδασης.

«Μέχρι τότε δεν είχα όνειρα. Ζούσα, δούλευα, περνούσα ωραία. Δούλευα νύχτα στα μαγαζιά, στα εστιατόρια, στα μπαρ. Γενικά πέρασα καλά στην τηλεόραση, 15 χρόνια ωραία ήταν. Όπως και σε όλες τις δουλειές, στη ζωή γενικότερα, υπάρχουν και καλά και κακά. Το θέμα είναι πως αντιδράς και πως βγαίνεις απ’ όλη αυτή την κατάσταση».

Μιλώντας για το σήμερα, ο Σάββας Πούμπουρας τόνισε πως έχει επιλέξει να απέχει από την τηλεόραση, έχοντας πλέον την αίσθηση ότι ο κύκλος αυτός ολοκληρώθηκε για εκείνον.

«Έχω επιλέξει συνειδητά αυτή τη στιγμή να απέχω από την τηλεόραση. Είπα ότι… τελείωσε. Πήρα αυτά που ήθελα, έμαθα, πάλεψα, κέρδισα και έχασα, είδα και έμαθα και φεύγω» είπε χαρακτηριστικά.

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ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ
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