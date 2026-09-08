Χειλάκης- Μαξίμου: Ο «επίγειος παράδεισος» που θέλουν να γεράσουν μαζί

Τι είπε ο ηθοποιός για τη σύζυγό του Αθηνά Μαξίμου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αιμίλιος Χειλάκης επιθυμεί να γεράσει με τη σύζυγό του Αθηνά Μαξίμου σε ένα μέρος όπως τα Κύθηρα.
  • Είναι μαζί 22 χρόνια και ο γάμος τους είναι η πιο ωραία στιγμή της ζωής του.
  • Γιορτάζουν 20 χρόνια γάμου στις 1 Οκτωβρίου, με πάρτι στο εκκλησάκι του Αγίου Διονυσίου.
  • Ο Χειλάκης επιθυμεί να περάσει ποιοτικά χρόνια μακριά από το άγχος της δουλειάς.
  • Είναι γνωστός από σήριαλ όπως 'Η ζωή που δεν έζησα' και 'Κλείσε τα μάτια'.

Το πώς φαντάζεται τα γεράματά του με την σύζυγό του Αθηνά Μαξίμου, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», ο Αιμίλιος Χειλάκης

H Aθηνά Μαξίμου και ο Αιμίλιος Χειλάκης σε πρωινή τους έξοδο/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

H Aθηνά Μαξίμου και ο Αιμίλιος Χειλάκης σε πρωινή τους έξοδο/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO
Αιμίλιος Χειλάκης: «Τρόμαξα από τον έρωτά μου για την Αθηνά. Συγκλονίστηκα»

«Ονειρεύομαι με έναν τρόπο να γεράσω με την Αθηνά σε ένα μέρος σαν τα Κύθηρα. Εγώ ονειρεύομαι να γεράσω με την Αθηνά και σε ένα μέρος σαν τα Κύθηρα. Τώρα το τι θα μας επιτρέψει η ζωή και πώς θα τα φέρουν οι κύκλοι των εργασιών και των προσωπικών σχέσεων, αλλά και των προσωπικών διαβουλεύσεων, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εμείς όμως, θα θέλαμε πάρα πολύ κάποια στιγμή να αρχίσουμε να περνάμε περισσότερο χρόνο στα Κύθηρα παρά εδώ. Εγώ είμαι 56 χρονών, θα τα κλείσω τον Δεκέμβριο. Θέλω τα ποιοτικά χρόνια της ζωής μου να τα περάσω σε ένα μέρος που δεν θα έχω το άγχος να αποδείξω κάτι» είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός. 

Η Αθήνα Μαξίμου και ο Αιμίλιος Χειλάκης είναι παντρεμένοι 20 χρόνια/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Η Αθήνα Μαξίμου και ο Αιμίλιος Χειλάκης είναι παντρεμένοι 20 χρόνια/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO
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Ο ίδιος και η σύζυγός του άλλωστε είναι μαζί 22 χρόνια και όπως τόνισε η ωραιότερη στιγμή της ζωής του ήταν ο γάμος τους. Αθηνά και Αιμίλιος ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στο εκκλησάκι του Αγίου Διονυσίου την 1η Οκτωβρίου 2006.

 

 

Μαξίμου σε Χειλάκη: «Η ρίζα μου στο χώμα και το σκόρπισμα στον ουρανό μου»

“1η Οκτωβρίου κλείνουμε 20 χρόνια γάμου. Είχαμε υποσχεθεί στον εαυτό μας και τους φίλους μας πως θα κάναμε ένα πάρτι γι’ αυτό και το κάναμε στο εκκλησάκι του Αγίου Διονυσίου στο Island. Ήμασταν γύρω στα 200 άτομα. Χορεύαμε μέχρι το πρωί. Τα παιδιά που εκείνη τη μέρα δουλεύανε για τη δική μας χαρά γίναμε μέρος της χαράς μας και χορεύαμε μαζί έως το πρωί. Τους συνάντησε σε έναν άλλο γάμο και μου έλεγαν τι ωραία που περάσαμε.  Είπαμε με την Αθηνά πως θα είμαστε μαζί και στα δύσκολα και το πετύχαμε. Κάτσαμε εκεί μέχρι το πρωί” ανέφερε ο ηθοποιός τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από τα σήριαλ «Η ζωή που δεν έζησα», «Κλείσε τα μάτια», «Έτσι Ξαφνικά», «Οι Πανθέοι» και άλλες πολλές. 

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Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΗΝΑ ΜΑΞΙΜΟΥ
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ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ
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