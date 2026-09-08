Χολίδης: «Έγινα μπαμπάς αλλά έχασα και τον πατέρα μου - Είναι φρέσκα όλα»

«Έχω επιλέξει να πηγαίνω μόνο σε χώρους που μου αρέσουν»

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Ο Χρηστος Χολίδης αποκλειστικά στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη

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Ο Χρήστος Χολίδης επιστρέφει δυναμικά στη νυχτερινή Αθήνα και λίγο πριν την πρεμιέρα του στο BODEGA, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, μαζί με τον Νίκο Βουρλιώτη, μίλησε στην Κατερίνα Καραγιάννη και το star.gr για τη νέα του συνεργασία, την επιλογή του να απέχει τα τελευταία χρόνια από τη νυχτερινή ζωή, αλλά και όλα όσα έχουν αλλάξει στην προσωπική του ζωή. Ο ίδιος έγινε μπαμπάς αλλά «έχασε» και τον δικό του πατέρα.

«Έχω επιλέξει να πηγαίνω μόνο σε χώρους που μου αρέσουν»

Ο Χρήστος Χολίδης έχει υπάρξει για χρόνια ένα από τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στη νυχτερινή Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, οι εμφανίσεις του ήταν σαφώς πιο επιλεκτικές, κάτι που ο ίδιος εξήγησε με πολύ απλό τρόπο.\

χολιδης

«Έχω επιλέξει να πηγαίνω μόνο σε χώρους που μου αρέσουν, που περνάω καλά και που νιώθω ωραία. Αν δεν το νιώσω αυτό, δεν το κάνω. Δεν πηγαίνω γι’ αυτό κιόλας και δεν εμφανίζομαι», αποκάλυψε.

Όπως είπεκ, πλέον έχει αποφασίσει να είναι πολύ πιο προσεκτικός στις επιλογές του και να βρίσκεται μόνο εκεί όπου αισθάνεται πραγματικά καλά.

Η πατρότητα και η απώλεια του πατέρα του

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην περάσει και στην προσωπική του ζωή, καθώς ο Χρήστος Χολίδης έγινε πρόσφατα πατέρας. Ωστόσο, η χαρά της νέας αυτής σελίδας ήρθε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο για τον ίδιο, καθώς παράλληλα έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του.

Με εμφανή συγκίνηση, ο τραγουδιστής παραδέχτηκε πως ακόμη προσπαθεί να διαχειριστεί τα έντονα συναισθήματα που έχουν προκύψει από αυτές τις δύο τόσο διαφορετικές εμπειρίες. «Είναι λίγο φρέσκα όλα αυτά τώρα γιατί έχασα και τον μπαμπά μου, οπότε είναι ένα μίξερ συναισθημάτων και έγινε ένας χαμός», εξομολογήθηκε.

«Οπότε δεν το συζητάω πολύ γιατί είναι πολύ φρέσκο και δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω τώρα. Οπότε ναι, αλλά δόξα τω Θεώ είναι καλά το παιδάκι και είμαστε χαρούμενοι», πρόσθεσε.

 

Ο ίδιος, μάλιστα, δεν θέλησε να επεκταθεί περισσότερο στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς η απώλεια είναι ακόμη πολύ πρόσφατη. Η άφιξη, όμως, του παιδιού του αποτελεί σίγουρα μια νέα και πολύ σημαντική αρχή για εκείνον.

«Κατερίνη πλέον! – Θα ήθελα να μείνω μόνιμα εκεί»

Μιλώντας για το πού θα επέλεγε να ζει αν μπορούσε να διαλέξει, ο Χρήστος Χολίδης έδωσε μια απάντηση που ίσως δεν περίμενε κανείς.

«Κατερίνη», είπε χωρίς δεύτερη σκέψη. «Πιο ήρεμα», εξήγησε, ενώ αποκάλυψε πως η συγκεκριμένη πόλη έχει πλέον ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική σημασία για εκείνον, καθώς εκεί βρισκόταν το σπίτι του πατέρα του.

«Εκεί ήταν το σπίτι του μπαμπά μου και γι’ αυτό πάω εκεί τώρα. Έκανα τα καλοκαίρια μου τα καλοκαίρια, αλλά τώρα κάθε γωνία μου τον θυμίζει. Οπότε θέλω να είμαι εκεί», ανέφερε με συγκίνηση.

Μάλιστα, στην ερώτηση αν θα μπορούσε κάποια στιγμή να εγκατασταθεί μόνιμα εκεί μαζί με την οικογένειά του, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Πλέον ναι».

Τι θα έλεγε στον νεότερο Χρήστο Χολίδη αν είχε την ευκαιρία;

Αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω και να συναντήσει τον εαυτό του στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, τι συμβουλή θα του έδινε; Η απάντησή του ήταν ίσως η πιο χαρακτηριστική για τον τρόπο με τον οποίο βλέπει πλέον τη ζωή και τις επιλογές του.

«Κάνε τα ίδια, ό,τι έκανες. Και ας είναι και λάθος, απ’ τα λάθη. Εγώ ωρίμασα, έγινα άντρας, μεγάλωσα, έμαθα και περπατάω με το κεφάλι ψηλά. Οπότε κάνε τα ίδια. Θα έλεγα και χειρότερα αλλά δεν το λέω!» είπε.

«Ήθελα μια διασκέδαση όπως παλιά»

Ο αγαπημένος τραγουδιστής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία με τον Νίκο Βουρλιώτη, μια συνεργασία που, όπως αποκάλυψε, είχε συζητηθεί εδώ και αρκετό καιρό, αλλά χρειάστηκε να έρθει η κατάλληλη στιγμή για να πραγματοποιηθεί.

«Ήθελα μια διασκέδαση όπως παλιά και εννοώ και οικονομικά. Εννοώ και πιο χαλαρά τα πράγματα, όπως ήταν πολύ παλιότερα που ευτυχώς τα πρόλαβα. Και ο Νίκος ακόμα περισσότερο θα είναι». Δε θα έχει ελάχιστες καταναλώσεις. Έρχεται ο κόσμος και χαλάει αυτά τα λεφτά που θέλει», είπε.

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ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΛΙΔΗΣ
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ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ STAR.GR
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
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