Τηλεφωνική επικοινωνία περίπου μίας ώρας είχαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά το Κρεμλίνο. Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε μετά την πρόσφατη επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στη Μόσχα και το Κίεβο.

Την επικοινωνία επιβεβαίωσε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, ο οποίος ανέφερε ότι οι δύο πρόεδροι συζήτησαν τις εξελίξεις που προέκυψαν από το ταξίδι των δύο Αμερικανών απεσταλμένων. Όπως υποστήριξε, η συζήτηση έγινε σε θετικό κλίμα και χαρακτηρίστηκε από τη ρωσική πλευρά ως «θετική και εποικοδομητική».

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι τελευταίες διπλωματικές επαφές και οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων εντάσεων. Η επικοινωνία των δύο ηγετών έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία εξακολουθούν να εξετάζουν τρόπους για να διατηρηθεί ανοιχτός ο διάλογος.

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλησε επίσης να ξεκαθαρίσει στον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία δεν διατηρεί εχθρικές προθέσεις απέναντι στις ευρωπαϊκές χώρες. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί η συζήτηση σχετικά με τις σχέσεις της Μόσχας με την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ.