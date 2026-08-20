Τραμπ: Θέλει να προκαλέσει οικονομική «ασφυξία» στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει τους κανόνες του πολέμου, και επιχειρεί να προκαλέσει οικονομική ασφυξία στο Ιράν. Με μια οργισμένη ανάρτηση ανακοινώνει ότι ξεκινάει έναν «πρωτοφανή οικονομικό πόλεμο». Η Τεχεράνη σηκώνει το γάντι.

Λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη ότι η Τεχεράνη σχεδιάζει να φέρει τη φωτιά στην Ευρώπη, ο Τραμπ ανακοινώνει ότι δίνει το «πράσινο φως» για έναν «πρωτοφανή οικονομικό πόλεμο».

«Ανακοινώνω την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας! Πρόκειται για οικονομικό πόλεμο και απομόνωση πρωτοφανούς κλίμακας» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκαλεί την επιχείρηση οικονομικού στραγγαλισμού του Ιράν ως «Οικονομική D-Day», δανειζόμενος τον όρο από τη στρατιωτική επιχείρηση της Απόβασης στη Νορμανδία (D-Day).

«Οποιαδήποτε χώρα επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά της ιδρύματα, τις επιχειρήσεις, τα αεροδρόμια ή τους κυβερνητικούς της φορείς να παρέχουν οποιαδήποτε μορφή σανίδας σωτηρίας στο Ιράν, θα αντιμετωπίσει η ίδια τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Αυτή θα είναι μια Οικονομική D-Day», τόνισε.

Ο πόλεμος δεν έχει την έκβαση που ο Τραμπ οραματιζόταν. Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ιρανικό «υπερόπλο». Τώρα, σε αυτό το πόκερ, οι ΗΠΑ παίζουν το χαρτί του απομονωτισμού.

Ιράν: «H εμμονή του Τραμπ θα φέρει αμερικανική ήττα»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, «βλέπει» τραμπικό αντιπερισπασμό, και απαντάει με ευθείες βολές εκεί που «πονάει» η Αμερική και οι πολίτες της: στο εξωτερικό χρέος της χώρας, που τον Αύγουστο ξεπέρασε τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια.

«Αποτελεί αντιπερισπασμό από την ίδια την κρίση των ΗΠΑ: το πρωτοφανές χρέος και το ραγδαία αυξανόμενο κόστος εξυπηρέτησής του. Η εμμονή σε αποτυχημένες πολιτικές θα επιφέρει μόνο περαιτέρω ήττα - καθώς και την εχθρότητα του ιρανικού λαού», ανέφερε.

Ιράν: «Οικονομική τρομοκρατία» οι νέες αμερικανικές κυρώσεις

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις ανακοινωθείσες οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των ΗΠΑ, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και οι κυρώσεις συνιστούν «οικονομική τρομοκρατία» και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.