Η AION στην AUTO ATHINA 2026

Εννέα μήνες στην Ελλάδα, δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα

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Αυτοκινητο
Η AION στην AUTO ATHINA 2026
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Στην AUTO ATHINA 2026, που πραγματοποιείται από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, η μάρκα παρουσιάζει τα δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα με τα οποία σήμερα εκπροσωπείται στην Ελλάδα: το AION V και το AION UT. Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει αριθμό-ρεκόρ 52 μαρκών και αποτελεί τη επιβλητικότερη έκθεση αυτοκινήτου σήμερα στη χώρα μας.

Η παρουσία αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι η AION μετρά περίπου εννέα μήνες ουσιαστικής εμπορικής δραστηριότητας στην ελληνική αγορά. Μέσα σε αυτό το διάστημα έχει ήδη δημιουργήσει διακριτό στίγμα στον χώρο των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με τα δύο μοντέλα της να καταγράφουν αξιοσημείωτη ανταπόκριση και αποδοχή.   Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιούλιο το AION UT βρέθηκε στην τρίτη θέση των ταξινομήσεων BEV στην Ελλάδα για τον συγκεκριμένο μήνα, ενώ τον Αύγουστο το AION V κατέλαβε τη δεύτερη θέση και το AION UT την έκτη. 

Η AION στην AUTO ATHINA 2026
AION V: το ηλεκτρικό SUV της μάρκας

Στην καρδιά του περιπτέρου βρίσκεται το AION V, το μεγάλο ηλεκτρικό SUV που αποτέλεσε πριν λίγους μόλις μήνες και το πρώτο βήμα της AION στην ελληνική αγορά.Με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 204 ίππων, μπαταρία LFP χωρητικότητας 75,26 kWh και αυτονομία έως 510 χιλιόμετρα WLTP σε μικτό κύκλο, αλλά και έως 708 χλμ. σε αστικές συνθήκες, σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις, το AION V τοποθετείται στην αγορά με ιδιαίτερα ισχυρά επιχειρήματα. 
Υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 180 kW, με φόρτιση από 30% σε 80% σε περίπου 18 λεπτά υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες. 
Με μήκος 4,605 μέτρα και μεταξόνιο 2,775 μέτρα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους χώρους και στην άνεση των επιβατών, ενώ η σχεδίαση και η ποιότητα του εσωτερικού το απομακρύνουν από τη λογική ενός αυτοκινήτου που προσπαθεί να κερδίσει αποκλειστικά με αριθμούς.
Σημαντικό στοιχείο της συνολικής πρότασης αποτελεί και η ασφάλεια, αφού πριν ακόμα από την επίσημη παρουσίαση του στην αγορά μας, το AION V κατέχει επάξια την ανώτατη αξιολόγηση των πέντε αστέρων στο Euro NCAP.

Η AION στην AUTO ATHINA 2026
AION UT: η δεύτερη εντυπωσιακή πράξη στο σκηνικό της AION στην Ελλάδα 

Δίπλα στο ΑΙΟΝ V, το AION UT δείχνει τη διαφορετική πλευρά της ίδιας φιλοσοφίας.
Compact εξωτερικά αλλά με μεταξόνιο 2,75 μέτρων, το ηλεκτρικό hatchback σχεδιάστηκε από το ευρωπαϊκό design studio της μάρκας στο Μιλάνο και έχει εξελιχθεί με σαφή προσανατολισμό στις ανάγκες του ευρωπαϊκού κοινού. 
Η παραγωγή του έχει ήδη ξεκινήσει και στην Ευρώπη, στις εγκαταστάσεις της Magna Steyer στο Graz της Αυστρίας, ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική ευρωπαϊκής ανάπτυξης της GAC. 

Το AION UT αποδίδει επίσης 204 ίππους, χρησιμοποιεί μπαταρία 60 kWh και προσφέρει μικτή αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα WLTP. Η φόρτιση 30%-80% ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά, ενώ τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 7,3 δευτερόλεπτα. Στο εσωτερικό, οι δύο ψηφιακές οθόνες 14,6 και 8,8 ιντσών και η ιδιαίτερα γενναιόδωρη εκμετάλλευση των χώρων αποτυπώνουν τη λογική ενός αυτοκινήτου που θέλει να ξεφύγει από τα στενά όρια του τυπικού αστικού hatchback.  

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της συνολικής πρότασης αποτελεί και η ασφάλεια: το AION UT απέσπασε την ανώτατη αξιολόγηση των πέντε αστέρων στο Euro NCAP, έχοντας μάλιστα δοκιμαστεί σύμφωνα με τα νέα και ακόμη αυστηρότερα πρωτόκολλα αξιολόγησης που τέθηκαν σε ισχύ από τον ανεξάρτητο ευρωπαϊκό οργανισμό το 2026.Κοινός παρονομαστής και των δύο μοντέλων είναι η εργοστασιακή κάλυψη, δηλαδή η κάλυψη 8 χρόνων ή 160.000 χλμ. για το αυτοκίνητο και των 8 χρόνων ή 200.000 χλμ. για την μπαταρία, ανάλογα με το ποιο όριο θα συμπληρωθεί πρώτο. 

Ταυτόχρονα, η εικόνα της AION στην Έκθεση εντάσσεται παράλληλα σε μια ευρύτερη, ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία της Inchcape Hellas, η οποία εκπροσωπεί και τις τρεις μάρκες, Toyota, Lexus και AION.Τα περίπτερα και των τριών brands βρίσκονται συγκεντρωμένα, δίπλα-δίπλα, στον ίδιο εκθεσιακό χώρο, δημιουργώντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες εταιρικές παρουσίες της διοργάνωσης και αποτυπώνοντας, με τρεις διαφορετικές ταυτότητες, το εύρος του χαρτοφυλακίου του Ομίλου  Inchcape στην Ελλάδα.

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