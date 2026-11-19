Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας υλοποίησε τη δράση “In Motion for Social Streetwork” σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Emfasis Non-Profit, υποστηρίζοντας τους ανθρώπους που διαβιούν στον δρόμο (ορατή αστεγία) και δημιουργώντας μία ανθρώπινη αλυσίδα αγάπης με την εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων του.



Ενώνοντας τις δυνάμεις του με την AMKE Emfasis Non-Profit, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη υλοποίησε μια ολοκληρωμένη δράση εθελοντισμού με σκοπό την υποστήριξη των αστέγων. Στις κεντρικές εγκαταστάσεις του, δημιούργησε έναν χώρο προσφοράς και αλληλεγγύης, όπου οι εργαζόμενοι μέσα από ένα διαδραστικό και βιωματικό παιχνίδι ενημερώθηκαν για:

- Tο έργο της Emfasis Non Profit

- Την πραγματικότητα της αστεγίας στην Ελλάδα

- Τη μεθοδολογία του Social Streetwork

- Τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που διαβιούν στον δρόμο και

- Τον τρόπο με τον οποίο η καθημερινή παρουσία στο πεδίο δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εξυπηρετούμενους.



Στη συνέχεια, οι εργαζόμενοι δημιούργησαν Πακέτα Αγάπης, τα οποία περιλάμβαναν βασικά είδη προσωπικής υγιεινής και άμεσης καθημερινής χρήσης για τους αστέγους. Η δράση ολοκληρώθηκε με μια μοναδική social streetwork βιωματική εμπειρία κατά την οποία οι συμμετέχοντες συνόδευσαν την ομάδα Streetwork της Emfasis Non-Profit σε βάρδια πεδίου social streetwork, διανέμοντας τα πακέτα στους ανθρώπους που ζουν στον δρόμο. Υπό την καθοδήγηση των έμπειρων Streetworkers, γνώρισαν από κοντά το έργο της οργάνωσης συμβάλλοντας στη διανομή των πακέτων στους ανθρώπους που διαβιούν στον δρόμο.

Οι εξυπηρετούμενοι της Emfasis Non-Profit είναι αποκλειστικά άνθρωποι που διαβιούν στον δρόμο και υποστηρίζονται καθημερινά από τις ομάδες Streetwork της Emfasis Non-Profit. Πρόκειται για ανθρώπους που στερούνται πρόσβασης ακόμη και στα πιο βασικά αγαθά προσωπικής υγιεινής και καθημερινής φροντίδας.



Η Μαρία Ξυτάκη, Group Corporate Affairs, Communications and Sustainability Senior Manager του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη δήλωσε σχετικά: «Μέσα από την πρωτοβουλία “In Motion for Social Streetwork”, και με πίστη στη θεμελιώδη αρχή μας “Pledge to Do Good”, προσφέραμε ουσιαστική υποστήριξη σε ανθρώπους που βιώνουν αστεγία και κοινωνικό αποκλεισμό, ενισχύοντας παράλληλα την κουλτούρα εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς του οργανισμού μας. Η συγκεκριμένη εμπειρία αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία ουσιαστικής επαφής με την κοινωνική πραγματικότητα της πόλης και ενίσχυσε τη σύνδεση των ανθρώπων μας με τον πραγματικό αντίκτυπο της προσφοράς τους. Με τη δύναμη της συνεργασίας, της προσφοράς και της συλλογικής προσπάθειας και συνδυάζοντας την ενεργό συμμετοχή, τη βιωματική εμπειρία και τον άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο, δημιουργήθηκε μια ουσιαστική γέφυρα μεταξύ της εταιρικής υπευθυνότητας του οργανισμού μας και των αναγκών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.»

H πρωτοβουλία “In Motion for Social Streetwork” του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη συνδέεται και συμβάλλει στην πραγματοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών: Στόχος 1: Μηδενική Φτώχεια, Στόχος 2: Μηδενική Πείνα Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία, Στόχος 10: Λιγότερες Ανισότητες, Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες.