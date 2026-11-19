Λίγο μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς με Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν σκληραίνει τη στάση του για την Ουκρανία. Αποκλείει μια μερική εκεχειρία και απειλεί με αντίποινα για τα χτυπήματα του Κίεβου στη γέφυρα της Κριμαίας, που συνδέει την κατειλημμένη περιοχή με τη Ρωσία. Εμμέσως πλην σαφώς στέλνει απειλητικά μηνύματα και στην Ευρώπη.

Η γέφυρα της Κριμαίας που τη συνδέει με τη Ρωσία και την οποία έπληξε η Ουκρανία (φωτογραφία AP Images)

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι στη διάρκεια της νύχτας χτύπησε τη Γέφυρα της Κριμαίας, τη βασική χερσαία σύνδεση μεταξύ της Ρωσίας και της κατεχόμενης Κριμαίας, με πυραύλους Neptune. Σε ανάρτηση στο Telegram, το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας δήλωσε ότι τμήμα του σιδηροδρόμου υπέστη ζημιές και διακόπηκε η κίνηση στη γέφυρα.

«Θα απαντήσουμε σε αυτά τα χτυπήματα. Θέλω να το γνωρίζουν όλοι. Πιστεύω ότι η απάντησή μας, όπως μόλις είπα, θα είναι πολύ πιο οδυνηρή από αυτό που έκανε το καθεστώς του Κιέβου στη γέφυρα» δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας.





Ο Πούτιν κατηγορεί το Κίεβο ότι συνεχίζει τον πόλεμο για την εξουσία και τα χρήματα

Ο Πούτιν ρίχνει την ευθύνη σε Ευρώπη και Κίεβο. Κατηγορεί την ουκρανική ηγεσία ότι φοβάται να χάσει την εξουσία.«Είναι όμως πολύ δύσκολο για τους σημερινούς κυβερνώντες στο Κίεβο, για το σημερινό καθεστώς, να διατηρήσουν την εξουσία και, κατά συνέπεια, τις πηγές των εσόδων τους» υποστήριξε.

Κι όμως, λίγη ώρα νωρίτερα, στο στρογγυλό τραπέζι της Σεντζέν ο Τραμπ άφηνε ανοιχτό το παράθυρο της ειρήνης.ν «Νομίζω ότι εκείνος (ο Πούτιν) κι εγώ ελπίζουμε πως και η άλλη πλευρά θα ήθελε να δει το τέλος αυτού του πολέμου»

Το καταφατικό νεύμα του Πούτιν για μια νέα Γιάλτα

Ton Φεβρουάριο του 1945, Ρούζβελτ, Τσόρτσιλ και Στάλιν συναντήθηκαν στη Γιάλτα για να καθορίσουν τις ισορροπίες του μεταπολεμικού κόσμου. 81 χρόνια μετά, η εικόνα των τριών ισχυρών στη Σεντζέν ξυπνά μνήμες από την ιστορική εκείνη συνάντηση.

Μάλιστα στην ερώτηση δημοσιογράφου της εφημερίδας Kommersant στην Κίνα, αν η τριμερής «μοιάζει με μια νέα Γιάλτα, ο Ρώσος πρόεδρος δεν είπε λέξη αλλά έκανε καταφατικό νεύμα.

