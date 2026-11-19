Σε εξέλιξη είναι η ιστορική συνάντηση κορυφής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στη Σεντζέν της Κίνας.

«Κίνα, Ρωσία και ΗΠΑ θα πρέπει να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις», εκτίμησε ο Σι.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εκτίμησε ότι Κίνα, Ρωσία και ΗΠΑ θα πρέπει να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις, πριν από τη συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο και τον Αμερικανό ομόλογό του στη Σεντζέν.

Παράλληλα ο Σι πρόσθεσε ότι θα πρέπει να διδαχθούμε από την ιστορία και τόνισε ότι οι μεγάλες δυνάμεις έχουν κοινή ευθύνη.

Πριν από τη τριμερή συνάντηση είχαν προηγηθεί διμερείς συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

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Η ημερήσια διάταξη της τριμερούς συνόδου παραμένει μάλλον αόριστη ως ακόμη και τώρα.

Η διπλωματία της οικοδέσποινας Κίνας ανέφερε πως θα αφορά τη «διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης».

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν διμερή συνάντηση.

Οι δυο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία μπροστά στους δημοσιογράφους. «Χαιρόμαστε που συναντιόμαστε. Έχουμε εξαίρετη σχέση εδώ και πολλά χρόνια, γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό, και νομίζω πως θα μπορούσαν να προκύψουν πολλά θαυμάσια πράγματα από αυτή (τη συνάντηση), ή τουλάχιστον να αρχίσουν», είπε ο Τραμπ, αποκαλώντας «φίλο» τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε κάπου μισή ώρα αργότερα. «Ο Ρώσος πρόεδρος και ο Αμερικανός ομόλογός του συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις διμερείς σχέσεις και την επικείμενη συνάντησή τους με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ», δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η διμερής συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της συνόδου κορυφής του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας- Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν της Κίνας, πήγε καλά και ο Πούτιν έφυγε από τη συνάντηση «σε εξαιρετική διάθεση», πρόσθεσε ο Ουσάκοφ.