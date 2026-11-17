Σε πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου προχωρούν μαθητές, εκπαιδευτικοί, η ΑΔΕΔΥ και εργαζόμενοι από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται για τα προβλήματα στη δημόσια εκπαίδευση, όπως τα χιλιάδες κενά στα σχολεία, τις συγχωνεύσεις τμημάτων, την ανεπαρκή χρηματοδότηση και τις ελλείψεις σε υποδομές. Παράλληλα, διεκδικούν ενίσχυση της δημόσιας παιδείας και διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων τους.

Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία στις 25 Νοεμβρίου

Τα σχολεία δε θα παραμείνουν αυτομάτως κλειστά. Οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά, ενώ η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία.

Ενδέχεται, επομένως, να υπάρξουν τροποποιήσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα, ανάλογα με τις απουσίες των καθηγητών που θα απεργήσουν.

Οι απουσίες των μαθητών θα καταγραφούν κανονικά.

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία στις 25/11

Εργαζόμενοι από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καθιέρωση 7ωρης εργασίας, πενθήμερης εβδομάδας και 35ωρου, καθώς και καλύτερα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν, μεταξύ άλλων:

Η ΑΔΕΔΥ, με εργαζομένους του δημόσιου τομέα.

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας.

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας.

Οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων, όπως ανακοίνωσε η ΕΙΝΑΠ

Το Συνδικάτο Επισιτισμού – Τουρισμού, που καλεί ειδικά τους εργαζομένους της Pizza Fan να απεργήσουν.

Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Το ΣΕΗ (Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών) και η ΠΟΘΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος).