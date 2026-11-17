Μια ξεχωριστή βραδιά έζησε ο Good Job Nicky, ο οποίος παρουσίασε επίσημα τη νέα του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Gone Missing».

Στο πλευρό του βρέθηκε, όπως ήταν φυσικό, η μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη, η οποία τον στηρίζει σε κάθε του βήμα και καμάρωσε τον γιο της σε αυτή τη σημαντική επαγγελματική στιγμή.

Good Job Nicky: Στην παρουσίαση του νέου του δίσκου με τη μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη / NDP, Παναγώτης Κουφαλέξης

Μετά την παρουσίαση, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης μίλησε αποκλειστικά στο star.gr και στην Κατερίνα Καραγιάννη, ανοίγοντας την καρδιά του για τη δημιουργία αυτού του άλμπουμ, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε αλλά και το απίστευτο περιστατικό που του άλλαξε τη γνώμη την τελευταία στιγμή.

Good Job Nicky: «Η μουσική δεν είναι προνόμιο, είναι ευθύνη»

Η «κατάθεση ψυχής» και η απομόνωση στην Αίγινα

Ολόκληρος ο δίσκος γεννήθηκε και γράφτηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στην Αίγινα, όπου ο Good Job Nicky ζει πλέον μόνιμα. Όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος, η περίοδος αυτή λειτούργησε λυτρωτικά για τον ίδιο:

«Ξέρω ότι είναι κατάθεση ψυχής για μένα όλο αυτό. Ελπίζω να ταυτιστείτε με τον ίδιο τρόπο όσοι το ακούσατε και ελπίζω να φτάσει στα αυτιά τα οποία το έχουν ανάγκη πάνω από όλα».

Μιλώντας για την εσωτερική του πάλη και τα εμπόδια που συνάντησε, παραδέχτηκε: «Δεν ξέρω να σου πω, αλλά πραγματικά εσωτερικά ήταν κάποια πράγματα τα οποία με παιδεύουν. Και στο επαγγελματικό φροντ υπήρχαν κάποια πράγματα που με παίδευαν και έπρεπε καλώς ή κακώς να περάσει αυτός ο καιρός με αυτόν τον τρόπο. Απαραίτητο, κακό, απαραίτητο, καλό για να βγω πάλι».

Η σκέψη να τα παρατήσει όλα και το «σημάδι» στην Πάρο

Ίσως η πιο συγκλονιστική αποκάλυψη της συνέντευξης αφορά μια στιγμή απόλυτης αδιεξόδου, κατά την οποία ο τραγουδιστής είχε πάρει την οριστική απόφαση να εγκαταλείψει τη μουσική.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος, λίγο πριν βάλει τελεία στην καριέρα του, βρισκόταν με την οικογένειά του στην Πάρο. Αφού είχε ήδη ανακοινώσει στη μητέρα του ότι σταματά οριστικά να γράφει τραγούδια, ένα τυχαίο περιστατικό έξω από ένα σινεμά ήρθε να ανατρέψει τα πάντα:

«Είχα σκεφτεί να παρατήσω το τραγούδι. Μάλιστα, υπήρχε μία πολύ συγκεκριμένη στιγμή που δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ! Πηγαίναμε σινεμά στην Πάρο με την οικογένειά μου και δεν έβρισκα να παρκάρω έξω από το σινεμά. Και πήγα μια γύρα λίγο πιο κάτω και αφήνω το αμάξι μου τέλος πάντων, δίπλα από ένα χωραφάκι. Και βλέπω δυο παιδιά –θα υποθέσω τρίτη λυκείου– να βγαίνουν από το χωράφι με τις τσάντες τους λες και μόλις έφυγαν από κάποιο φροντιστήριο ή κάτι τέτοιο. Και βλέπω την κοπέλα να λέει στο αγόρι της "τι έπαθες", γυρνάει και κάνει ο Good Job Nicky και τη βλέπω να το λέει αυτό και τη χαιρετάω. Έχω ενημερώσει εγώ τη μάνα μου εκείνη τη μέρα ότι τέλος η μουσική. Από εδώ και στο εξής δεν ξαναγράφω. Δεν ξαναμπαίνω στη διαδικασία να γράψω τίποτα. Μου είχε τελειώσει...».

Good Job Nicky: Η αποκάλυψη για το γράμμα στο παρμπρίζ και η απόφαση να μην τα παρατήσει

Η ιστορία, ωστόσο, είχε κινηματογραφικό φινάλε. Αφού είδαν την ταινία και επέστρεψαν στο σπίτι τους συνέβη το απροσδόκητο:

«Κλειδώνω το αμάξι, βγαίνω και γυρνάω να κοιτάξω και βλέπω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου ένα γράμμα - πώς δεν έφυγε, δεν ξέρω. Πάω, το βγάζω και έλεγε για τον Good Job Nicky. Υποθέτω ήταν αυτή η κοπέλα. Και ουσιαστικά μου έλεγε "η μουσική σου με εμπνέει" και ένα υστερόγραφο που έλεγε –μου απάντησε στην ψυχή– μου έλεγε "σε παρακαλώ, μην τα παρατήσεις ποτέ. Έχει σημασία για το σύμπαν". Και αυτό με έναν τρόπο σηματοδότησε για εμένα ότι οκ, ίσως ακόμα και για έναν άνθρωπο, αν έχει σημασία όλο αυτό, ποιος είμαι εγώ να το στερήσω αυτό το πράγμα. Γιατί δεν είναι προνόμιο, είναι ευθύνη η μουσική».