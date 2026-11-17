Η Δήμητρα Κούστα παρευρέθηκε σε μία λαμπερή εκδήλωση, φορώντας ένα εντυπωσιακό total black σύνολο, το οποίο συνδύαζε κομψότητα και σύγχρονη αισθητική.

Η λαμπερή βραδιά στο κέντρο της Αθήνας ήταν γεμάτη μόδα, πολυτέλεια και μουσική. Εκεί, ο οίκος KESSARIS υποδέχθηκε την εορταστική περίοδο με ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο cocktail, ενώ έδωσαν το «παρών» εκλεκτοί καλεσμένοι από τον επιχειρηματικό χώρο και τη showbiz.

Ανάμεσά τους παρευρέθηκε και η σύζυγος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, Δήμητρα Κούστα, η οποία ξεχώρισε με την κομψή total black εμφάνισή της.

Δείτε την total black εμφάνιση της Δήμητρας Κούστα:

H Δήμητρα Κούστα ποζάρει με την Αναστασία Καίσαρη / Φωτογραφία: panoulis.gr

Η γνωστή επιχειρηματίας επέλεξε για τη συγκεκριμένη εκδήλωση μία maxi μαύρη δημιουργία, η οποία απαρτιζόταν από μία μακριά φούστα και έναν leather κορσέ.

Η Δήμητρα Κούστα ολοκλήρωσε το look της με διακριτικά κοσμήματα, ενώ είχε πιάσει τα μαλλιά της σε μια ψηλή, sleek αλογοουρά.

Κώστας, Χριστιάνα και Αναστασία Καίσαρη / Φωτογραφίες: panoulis.gr

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι προσκεκλημένοι είχαν τη δυνατότητα να θαυμάσουν εντυπωσιακές δημιουργίες υψηλής κοσμηματοποιίας, οι οποίες «ταξίδεψαν» στην Ελλάδα και εκτέθηκαν αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη / Φωτογραφίες: panoulis.gr

Τους προσκεκλημένους ψυχαγώγησαν με όμορφες μελωδίες, ο Στέφανος Κορκολής, μαζί με τη γνωστή ερμηνεύτρια Σοφία Μανουσάκη και την μπάντα τους, οι οποίοι χάρισαν στους καλεσμένους μια ιδιαίτερη μουσική εμπειρία.