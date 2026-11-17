Η Δήμητρα Κούστα παρευρέθηκε σε μία λαμπερή εκδήλωση, φορώντας ένα εντυπωσιακό total black σύνολο, το οποίο συνδύαζε κομψότητα και σύγχρονη αισθητική.
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Η λαμπερή βραδιά στο κέντρο της Αθήνας ήταν γεμάτη μόδα, πολυτέλεια και μουσική. Εκεί, ο οίκος KESSARIS υποδέχθηκε την εορταστική περίοδο με ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο cocktail, ενώ έδωσαν το «παρών» εκλεκτοί καλεσμένοι από τον επιχειρηματικό χώρο και τη showbiz.
Ανάμεσά τους παρευρέθηκε και η σύζυγος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, Δήμητρα Κούστα, η οποία ξεχώρισε με την κομψή total black εμφάνισή της.
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Δείτε την total black εμφάνιση της Δήμητρας Κούστα:
Η γνωστή επιχειρηματίας επέλεξε για τη συγκεκριμένη εκδήλωση μία maxi μαύρη δημιουργία, η οποία απαρτιζόταν από μία μακριά φούστα και έναν leather κορσέ.
Η Δήμητρα Κούστα ολοκλήρωσε το look της με διακριτικά κοσμήματα, ενώ είχε πιάσει τα μαλλιά της σε μια ψηλή, sleek αλογοουρά.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι προσκεκλημένοι είχαν τη δυνατότητα να θαυμάσουν εντυπωσιακές δημιουργίες υψηλής κοσμηματοποιίας, οι οποίες «ταξίδεψαν» στην Ελλάδα και εκτέθηκαν αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
Τους προσκεκλημένους ψυχαγώγησαν με όμορφες μελωδίες, ο Στέφανος Κορκολής, μαζί με τη γνωστή ερμηνεύτρια Σοφία Μανουσάκη και την μπάντα τους, οι οποίοι χάρισαν στους καλεσμένους μια ιδιαίτερη μουσική εμπειρία.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.