Μια σπάνια βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, οι οποίοι διασκέδασαν στο νυχτερινό κέντρο NOX, όπου εμφανίζονται φέτος η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και περίπου δυόμισι χρόνια -από τις αρχές του καλοκαιριού του 2024-, έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, αποφεύγοντας τις πολλές δημόσιες εμφανίσεις. Αυτή τη φορά, όμως, οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί και ευδιάθετοι στον φωτογραφικό φακό κατά την είσοδό τους στο μαγαζί, δείχνοντας πιο ερωτευμένοι και δεμένοι από ποτέ.

Μαρία Αντωνά: Κομψή και χαμογελαστή στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα / NDP Νίκος Δρούκας

Για τη βραδινή τους έξοδο, τόσο ο παρουσιαστής όσο και η ραδιοφωνική παραγωγός έκαναν ιδιαίτερα προσεγμένες και κομψές εμφανίσεις, κινούμενοι σε σκούρες αποχρώσεις:

Η Μαρία Αντωνά μαγνήτισε τα βλέμματα με ένα εντυπωσιακό total black look. Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα μακρύ, κρουαζέ μαύρο παλτό-φόρεμα με ζώνη στη μέση, το οποίο ξεχώριζε για τις εντυπωσιακές λεπτομέρειες από μαύρη γούνα κατά μήκος των μανικιών. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα που έδεναν στον αστράγαλο και είχαν επίσης γούνινη λεπτομέρεια, κομψά κρεμαστά σκουλαρίκια και τα μαλλιά της πιασμένα σε ένα αυστηρό, sleek σινιόν που αναδείκνυε τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Matchy-matchy σε βραδινή έξοδο / NDP Νίκος Δρούκας

Ο Γιώργος Λιάγκας κινήθηκε σε πιο casual chic γραμμή. Φόρεσε ένα κλασικό μαύρο δερμάτινο τζάκετ πάνω από ένα απλό μαύρο T-shirt, τα οποία συνδύασε με ένα γκρι τζιν παντελόνι σε στενή γραμμή και μαύρα δερμάτινα sneakers με λευκή σόλα.

Οι δυο τους απόλαυσαν από κοντά τις μεγάλες επιτυχίες των δύο κορυφαίων ερμηνευτριών μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, επιβεβαιώνοντας πόσο όμορφα περνούν μαζί.