Κατερίνα Γερονικολού: Ο χαρακτηρισμός στον Γ. Λιάγκα και η on air κόντρα!

«Είσαι πολλές φορές λίγο...», είπε η ηθοποιός στο παρουσιαστή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Γερονικολού και ο Γιώργος Λιάγκας είχαν έντονο διάλογο στον αέρα της εκπομπής Το Πρωινό.
  • Η ηθοποιός εξέφρασε ότι ο παρουσιαστής είναι δύσκολος στις συνεντεύξεις και χρειάζεται διαχείριση.
  • Ο Λιάγκας υπερασπίστηκε την προσέγγισή του, ισχυριζόμενος ότι δεν έχει φέρει ποτέ καλεσμένο σε δύσκολη θέση.
  • Η Γερονικολού τόνισε ότι το ύφος του Λιάγκα μπορεί να είναι τραχύ και να δημιουργεί άβολες καταστάσεις.
  • Η συζήτηση έκλεισε με χιούμορ και πιο ήπιους τόνους.

Έναν απρόσμενο τηλεοπτικό διάλογο είχαν η Κατερίνα Γερονικολού κι ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα της εκπομπής Το Πρωινό, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό και από τα πρώτα λεπτά της παρουσίας της η συζήτηση στράφηκε στον τρόπο με τον οποίο ο παρουσιαστής χειρίζεται τις συνεντεύξεις του και στον λόγο που η ίδια δεν εμφανίζεται συχνά στην εκπομπή. 

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Η αφορμή δόθηκε αμέσως μετά την υποδοχή της στο στούντιο. Ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Πάμε τώρα να υποδεχτούμε όλοι μαζί την κυρία Κατερίνα Γερονικολού».

Ακολούθησε ο εξής διάλογος: «Όλο ο άντρας σου έρχεται. Εσύ δε μας έρχεσαι», είπε ο παρουσιαστής. «Σε συμπαθεί περισσότερο από ότι εγώ μάλλον», απάντησε η ηθοποιός. «Η αλήθεια είναι αυτή. Εσύ γιατί δε με συμπαθείς όμως;» τη ρώτησε. «Είσαι λίγο δύσκολος στις συνεντεύξεις, θέλεις διαχείριση, οπότε δεν έχω πάντα την όρεξη», απάντησε η Κατερίνα Γερονικολού.

Κατερίνα Γερονικολού: Ο χαρακτηρισμός στον Γ. Λιάγκα και η on air κόντρα!

Ο διάλογος για τις συνεντεύξεις του Γιώργου Λιάγκα

Η τοποθέτηση της Κατερίνας Γερονικολού οδήγησε σε συνέχεια της κουβέντας με επίκεντρο το αν οι ερωτήσεις του παρουσιαστή φέρνουν συχνά καλεσμένους σε δύσκολη θέση. Ο Γιώργος Λιάγκας αντέδρασε, υπερασπιζόμενος τη δημοσιογραφική του προσέγγιση.

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Στον αέρα ακούστηκαν αυτούσια τα εξής: «Πες μου μια φορά που έχω φέρει σε δύσκολη θέση καλεσμένο μου σε συνέντευξη», τη ρώτησε στη συνέχεια. «Πολλές το κάνεις. Πολλές το κάνεις. Τώρα γιατί ξεκινήσαμε έτσι;», αποκρίθηκε εκείνη. «Ποτέ. Γιατί δεν έχω φέρει ποτέ σε δύσκολη θέση καλεσμένο μου. Ποτέ δεν έχει έρθει καλεσμένος εδώ να φύγει», είπε απολογούμενος ο Λιάγκας. «Δε φιλτράρεις πάντα τις ερωτήσεις σου και μπορεί άλλοι να μην αντέχουν», του απάντησε η Κατερίνα.

Κατερίνα Γερονικολού: Ο χαρακτηρισμός στον Γ. Λιάγκα και η on air κόντρα!

Η απάντηση του παρουσιαστή και η ένσταση της Γερονικολού

Ο παρουσιαστής επέμεινε ότι δεν έχει παραβιάσει όρια που θέτουν οι καλεσμένοι πριν από μια συνέντευξη και ότι σε μαγνητοσκοπημένες συζητήσεις αφαιρεί στο μοντάζ σημεία που μπορεί να εκθέτουν κάποιον συνομιλητή του.

Όπως είπε: «Δεν έχει έρθει ποτέ καλεσμένος να φύγει και να μου πει "Γιώργο, με έφερες σε δύσκολη θέση" ή ποτέ δεν έχω σεβαστεί κάτι που μου έχει πει κάποιος πριν τη συνέντευξη, να μου πει "δε θέλω να μου θίξεις αυτό το θέμα" και να έχω αθετήσει τον λόγο μου και να το έχω θίξει. Επίσης, σε γραμμένες συνεντεύξεις πάντα όταν κάποιος λέει κάτι που τον εκθέτει, το βγάζω στο μοντάζ. Πάντα. Δεν θα σου έκανα κάτι όμως που θα σ’ έβαζε σε δύσκολη θέση ρε παιδί μου. Δε θα το κάνω ποτέ σε έναν άνθρωπο. Προσπαθώ να σκάψω στην ψυχή των ανθρώπων και στο μυαλό. Αλλά σε δύσκολη θέση γιατί; Τι θα κερδίσω δηλαδή αν σε βάλω σε δύσκολη θέση;».

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Η Κατερίνα Γερονικολού απάντησε εστιάζοντας περισσότερο στο ύφος παρά στην πρόθεση: «Τίποτα στην πραγματικότητα, αλλά είναι θέμα, πώς να στο πω, προσέγγισης νομίζω. Είσαι πολλές φορές λίγο τραχύς κατά τη γνώμη μου».

Κατερίνα Γερονικολού: Ο χαρακτηρισμός στον Γ. Λιάγκα και η on air κόντρα!

Τι είπε η Κατερίνα Γερονικολού για το ύφος του παρουσιαστή

Η ηθοποιός εξήγησε ότι η πολύωρη καθημερινή τηλεοπτική παρουσία δημιουργεί συνθήκες άνεσης για τον παρουσιαστή, που δεν είναι απαραίτητα εξίσου άνετες για έναν καλεσμένο με περιορισμένο τηλεοπτικό χρόνο.

Όπως είπε: «Ξέρεις τι γίνεται; Ε, το βλέπω και από την πλευρά σου ότι είσαι πολλές ώρες στον αέρα, οπότε αυτό σου δημιουργεί μια οικειότητα και μια ασφάλεια να μπορείς να λες τα πάντα όπως θέλεις. Το οποίο όμως δεν είναι πάντα το κατάλληλο, ο κατάλληλος δρόμος για κάποιον που θα βγει δεκαπέντε λεπτά στην εκπομπή σου να πει πέντε πράγματα για τον εαυτό του και για τη δουλειά του. Αυτό πιστεύω εγώ. Αλλά είδες; Ήρθα χωρίς καμία πίεση. Αυτοβούλως». 

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Το κλείσιμο με χιούμορ στο Πρωινό

Στο τέλος της αρχικής αυτής αντιπαράθεσης, η ατμόσφαιρα αποφορτίστηκε με χιούμορ, με τους δύο να συνεχίζουν σε πιο ήπιους τόνους.

Ο επίλογος του διαλόγου ήταν ο εξής: «Γ.Λ. Χωρίς μαστίγιο. Κ.Γ. Χωρίς μαστίγιο, αυτοβούλως. Γιατί φέτος νιώθω πιο έτοιμη για σένα. Γ.Λ. Τέλος πάντων, καλά, δεν πρόκειται να παλέψουμε πάντως αν αυτό εννοείς».

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
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ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
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