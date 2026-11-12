Βασίλης Μπισμπίκης: Στο Λος Άντζελες χωρίς τη Βανδή για τη «Σπασμένη Φλέβα»

Διεκδικεί μια υποψηφιότητα για το Όσκαρ Καλύτερες Ξένης Ταινίας

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Μπισμπίκης ταξίδεψε στο Λος Άντζελες για την προώθηση της ταινίας "Σπασμένη Φλέβα", που είναι η ελληνική υποψηφιότητα για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.
  • Στη διάρκεια της παραμονής τους, πραγματοποιήθηκαν ειδικές προβολές στο Los Angeles Greek Film Festival, στο πλαίσιο της οσκαρικής καμπάνιας της ταινίας.
  • Ο Μπισμπίκης και ο σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης συμμετείχαν σε Q&A με το κοινό για την ταινία και τη δημιουργική της πορεία.
  • Η ταινία εξερευνά τις ανθρώπινες αδυναμίες και τις κοινωνικές πιέσεις μέσω του χαρακτήρα του Μπισμπίκη, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.
  • Η παρουσία στην αμερικανική αγορά είναι κρίσιμη για την επιτυχία της ελληνικής συμμετοχής στα Όσκαρ.

Μέχρι το Λος Άντζελες ταξίδεψε ο Βασίλης Μπισμπίκης, με αφορμή την προώθηση της ταινίας Σπασμένη Φλέβα (Broken Vein), στην οποία πρωταγωνιστεί και η οποία έχει επιλεγεί ως η επίσημη ελληνική υποψηφιότητα για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας στην 99η απονομή των βραβείων.

Βασίλης Μπισμπίκης: Στο Λος Άντζελες χωρίς τη Βανδή για τη «Σπασμένη Φλέβα»

Μαζί του βρέθηκε ο σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης, στο πλαίσιο της διεθνούς καμπάνιας της παραγωγής στην αμερικανική κινηματογραφική αγορά. 

Βασίλης Μπισμπίκης: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο του κι οι δημόσιες ευχές

Η παρουσία των δύο δημιουργών στην Καλιφόρνια συνδέεται με τις ειδικές δράσεις προβολής της ταινίας προς την αμερικανική κινηματογραφική κοινότητα, σε μια περίοδο όπου κρίνονται οι εντυπώσεις και η απήχηση των έργων που επιδιώκουν θέση στις τελικές υποψηφιότητες των Όσκαρ.

Βασίλης Μπισμπίκης: Στο Λος Άντζελες χωρίς τη Βανδή για τη «Σπασμένη Φλέβα»

Προβολές στο Λος Άντζελες για τη Σπασμένη Φλέβα

Στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Λος Άντζελες περιλαμβανόταν και ειδική προβολή στο πλαίσιο του Los Angeles Greek Film Festival (LAGFF), ενταγμένη στην οσκαρική καμπάνια της ταινίας. Η προβολή αυτή αποτέλεσε μέρος των παρουσιάσεων τύπου For Your Consideration, που αξιοποιούνται για την προώθηση ταινιών οι οποίες διεκδικούν διακρίσεις από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου. 

Βασίλης Μπισμπίκης: Η τρυφερή ευχή στη Δέσποινα Βανδή για την πρεμιέρα της

Οι συγκεκριμένες προβολές έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς φέρνουν την ταινία σε επαφή με μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, επαγγελματίες του χώρου κι εκπροσώπους του διεθνούς Τύπου. Αυτός ήταν κι ο βασικός λόγος της παρουσίας του Βασίλη Μπισμπίκη και του Γιάννη Οικονομίδη στις σχετικές διοργανώσεις.

Βασίλης Μπισμπίκης: Στο Λος Άντζελες χωρίς τη Βανδή για τη «Σπασμένη Φλέβα»

Βασίλης Μπισμπίκης και Γιάννης Οικονομίδης σε Q&A

Μετά τις προβολές, ο Βασίλης Μπισμπίκης κι ο Γιάννης Οικονομίδης συμμετείχαν σε συζητήσεις με το κοινό (Q&A), όπου μίλησαν για την ταινία, τη δημιουργική της πορεία και τα πρόσωπα που κινούν την ιστορία. Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στις θεσμικές ενέργειες προώθησης που συνοδεύουν μια υποψηφιότητα με διεθνείς φιλοδοξίες. 

Μπισμπίκης: Οι εκπλήξεις στο θέατρο για τα γενέθλιά του - Μαζί του η Βανδή

Για τον Βασίλη Μπισμπίκη, το ταξίδι στις ΗΠΑ συνιστά μια σημαντική στιγμή στην επαγγελματική του διαδρομή, ωστόσο, λόγω των εμφανίσεων της στην Αθήνα, δεν ταξίδεψε μαζί του η Δέσποινα Βανδή.

Σκηνή του Βασίλη Μπισμπίκη από τη Σπασμένη Φλέβα

Σκηνή του Βασίλη Μπισμπίκη από τη Σπασμένη Φλέβα

Ο ρόλος του Βασίλη Μπισμπίκη στην ταινία

Στη Σπασμένη Φλέβα, ο Βασίλης Μπισμπίκης υποδύεται τον «Θωμά Αλεξόπουλο», έναν επιχειρηματία που βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και προσωπικά αδιέξοδα. Ο χαρακτήρας κινείται μέσα σε μια πιεστική πραγματικότητα, που τον φέρνει στα όριά του. 

Η «Σπασμένη Φλέβα» του Οικονομίδη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ

Η ταινία αναπτύσσει μια σκοτεινή ιστορία, μέσα από την οποία ο Γιάννης Οικονομίδης εστιάζει στις ανθρώπινες αδυναμίες, στις κοινωνικές πιέσεις και στις οριακές συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν έναν άνθρωπο σε ακραίες επιλογές.

Βασίλης Μπισμπίκης: Στο Λος Άντζελες χωρίς τη Βανδή για τη «Σπασμένη Φλέβα»

Η ελληνική ταινία στην κούρσα των Όσκαρ

Η μετάβαση της ομάδας της ταινίας στο Λος Άντζελες έγινε επειδή η Σπασμένη Φλέβα βρίσκεται στην πορεία διεκδίκησης μιας θέσης στις τελικές υποψηφιότητες για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας. Η καμπάνια στις ΗΠΑ αποτελεί κρίσιμο στάδιο για κάθε εθνική πρόταση που επιδιώκει να ξεχωρίσει στον ανταγωνισμό.

Για την ελληνική συμμετοχή, η παρουσία στην αμερικανική μητρόπολη του κινηματογράφου λειτουργεί ως ευκαιρία άμεσης γνωριμίας της ταινίας με τους ανθρώπους που επηρεάζουν τη δημόσια συζήτηση και τη θεσμική διαδικασία των βραβείων.

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ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
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ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΦΛΕΒΑ
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ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
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ΟΣΚΑΡ
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
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